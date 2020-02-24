В правящей партии "Слуга народа" планируют внести несколько изменений в систему будущих местных выборов.

Об этом говорится в статье #Букв.

“Нашим коллегам по парламенту она (система выборов) кажется сложной, мы ее несколько поправим”, – заявил глава партии Александр Корниенко.

Предполагается, что в избирательную систему планируется внести минимум два существенных изменения.

Первое – распространить пропорциональную систему минимум до городов с населением в 30 тысяч жителей.

“Мне кажется, эта идея имеет право на жизнь, потому что я изначально говорил, что нам надо структурировать общество, и чтобы у партий была ответственность. Это почти все партии поддерживают”, – рассказал народный депутат Александр Качура.

Второе изменение – партии должны будут выдвигать своих кандидатов в 2/3 областных советов.

“Таким образом, они хотят лишить местечковые партии от местных князьков возможности участвовать в выборах”, – полагает собеседник из партии “Европейская солидарность”.

Также по этому поводу высказывался глава фракции правящей партии Давид Арахамия.

“Мы приняли Избирательный кодекс, и из-за него может появиться много региональных маленьких партиек. Нам это как большой партии невыгодно. Скорее всего, мы будем это корректировать”, – говорил он.