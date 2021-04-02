В ночь со 2 на 3 апреля в соцсетях распространили фейковое видео о якобы начале активных боевых действий во временно оккупированном Луганске.

Об этом сообщают #Буквы.

Сначала на российских, а затем и некоторых украинских ресурсах в Telegram начали появляться сообщения о якобы интенсивном обстреле Луганска. Их сопровождали фото низкого качества, где можно увидеть пожар вдали.

Также публиковали видеоролик, якобы подтверждающий факт обстрелов. Одним из первых его распространил российский пропагандист Владимир Соловьев.

Это видео содержит признаки подделки. Вероятно, на оригинальное видео, снятое ночью, на котором видно вспышку света неизвестного происхождения, была наложена звуковая дорожка другого видео, опубликованного на YouTube в 2015 году (взят фрагмент со звуками взрывов, с 3 по 10 секунды).

На видео, которое служило “донором” звуков обстрелов, можно увидеть собственно обстрел Луганска, произошедший, как уверяет автор, в день публикации — 13 февраля 2015 года.

Примечательно, что это видео во время поиска на YouTube по ключевым словам “обстрел Луганска” можно увидеть одним из первых.

Сходство фрагментов выплывает при сравнении звуковых дорожек роликов:

Заметим, что в течение дня главари незаконных вооруженных формирований через собственные ресурсы и российские государственные медиа распространяли ложную информацию о якобы обстрелах города со стороны украинских военных.

Одновременно местные жители в соцсетях вечером распространяли фото и видео вероятного пожара в городе.

В частности, они высказывали версии, что это горит поле. Также можно увидеть утверждения о вероятном взрыв здания. Информации в подтверждение этих заявлений, как и в подтверждение активных боевых действий, нет.

Штаб ООС пока не комментирует данные факты. Официальная версия событий уточняется.