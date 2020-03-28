Об этом сообщается на сайте Белого дома.

На данный момент в США также планируют привлечь около миллиона резервистов, ради борьбы с пандемией коронавируса.

Трамп также заявил о том, что в США планируется произвести 100 тыс. аппаратов для искусственной вентиляции легких на протяжении 100 дней. Также президент пояснил, что если его стране к этому моменту не понадобятся аппараты ИВЛ, то их передадут другим странам.

“Сегодня я подписал президентский меморандум, предписывающий министру здравоохранения и социальных служб использовать любые и все полномочия, доступные в соответствии с Законом об оборонном производстве, чтобы требовать от General Motors принятия, выполнения и определения приоритетов федеральных контрактов для ИВЛ”, – сказано в сообщении Белого дома.

Также Трамп сделал еще одно кадровое назначение. Он назначил своего советника по экономике Питера Наварро координатором по применению Закона о промышленном производстве в интересах обороны (Defense Production Act).