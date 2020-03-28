Об этом сообщается на сайте Белого дома.
На данный момент в США также планируют привлечь около миллиона резервистов, ради борьбы с пандемией коронавируса.
Трамп также заявил о том, что в США планируется произвести 100 тыс. аппаратов для искусственной вентиляции легких на протяжении 100 дней. Также президент пояснил, что если его стране к этому моменту не понадобятся аппараты ИВЛ, то их передадут другим странам.
“Сегодня я подписал президентский меморандум, предписывающий министру здравоохранения и социальных служб использовать любые и все полномочия, доступные в соответствии с Законом об оборонном производстве, чтобы требовать от General Motors принятия, выполнения и определения приоритетов федеральных контрактов для ИВЛ”, – сказано в сообщении Белого дома.
Также Трамп сделал еще одно кадровое назначение. Он назначил своего советника по экономике Питера Наварро координатором по применению Закона о промышленном производстве в интересах обороны (Defense Production Act).
- В ВОЗ считают, что США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса.
- С 20 марта десятки тысяч военнослужащих Национальной гвардии США привлечены в разных направлениях с целью преодоления пандемии коронавируса на территории страны.
- В стране острый дефицит средств индивидуальной защиты из-за вспышки COVID-19. Власть объясняет случившееся тем, что “никто не знал, что будет пандемия”.