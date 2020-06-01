В США, в ходе продолжающихся протестов, полицейские начали присоединяться к акциям протестов в знак солидарности.

Об этом идет речь в материале американской медиакомпании CNN.

В США продолжаются протесты шестой день после убийства темнокожего американца Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе.

Бывший офицер Дерек Човен придавил коленом шею погибшего после чего тот задохнулся. Впоследствии Човен был арестован.

Ранее, в Хьюстоне, родном городе погибшего Флойда, начальник полиции Арт Асеведо встал на колени вместе с протестующими.

В Нью-Йорке был замечен полицейский, который также встал на колено перед митингующими во время протеста на Таймс-сквер в воскресенье.

В соседнем Нью-Джерси начальник полиции округа Камден Джо Высоцки присоединился к демонстрантам во главе марша с табличкой “Стоять в знак солидарности”.