Об этом идет речь в материале американской медиакомпании CNN.
В США продолжаются протесты шестой день после убийства темнокожего американца Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе.
Бывший офицер Дерек Човен придавил коленом шею погибшего после чего тот задохнулся. Впоследствии Човен был арестован.
Ранее, в Хьюстоне, родном городе погибшего Флойда, начальник полиции Арт Асеведо встал на колени вместе с протестующими.
В Нью-Йорке был замечен полицейский, который также встал на колено перед митингующими во время протеста на Таймс-сквер в воскресенье.
В соседнем Нью-Джерси начальник полиции округа Камден Джо Высоцки присоединился к демонстрантам во главе марша с табличкой “Стоять в знак солидарности”.
- Ранее в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался вследствие жесткого задержания правоохранителями.
- В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
- В США взяли под стражу офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил темнокожего мужчину Джорджа Флойда.