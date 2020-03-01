В США, Таиланде и Австралии зарегистрированы первые случаи смерти от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Министерство здравоохранения Таиланда заявило о смерти 35-летнего мужчины – это первая смерть в стране.

Тайский гражданин страдал лихорадкой денге, прежде чем заболеть коронавирусом. Всего в Таиланде 42 подтвержденных случая.

В Австралии от коронавируса умер 78-летний мужчина – пассажир круизного лайнера Diamond Princess.

Всего в Австралии заболело 27 человек.

Власти США также сообщили о первой смерти от коронавируса. В штате Вашингтон умер мужчина, которому за пятьдесят.

Всего в мире от вируса умерли 2 976 человек.

Ранее сообщалось, что у 29-летнего армянина выявили коронавирус COVID-19.