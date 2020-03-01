Об этом сообщает телеканал CNN.
Министерство здравоохранения Таиланда заявило о смерти 35-летнего мужчины – это первая смерть в стране.
Тайский гражданин страдал лихорадкой денге, прежде чем заболеть коронавирусом. Всего в Таиланде 42 подтвержденных случая.
В Австралии от коронавируса умер 78-летний мужчина – пассажир круизного лайнера Diamond Princess.
Всего в Австралии заболело 27 человек.
Власти США также сообщили о первой смерти от коронавируса. В штате Вашингтон умер мужчина, которому за пятьдесят.
Всего в мире от вируса умерли 2 976 человек.
Ранее сообщалось, что у 29-летнего армянина выявили коронавирус COVID-19.
- В субботу, 29 февраля, количество инфицированных коронавирусом COVID-2019 в Италии превысило тысячу человек.
- Ранее в Италии госпитализировали гражданку Украины с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19.