Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) случайно обнародовали обновленные рекомендации по коронавирусу в которых сообщали о том, что COVID-19 передается не только при близком контакте, но и через воздух.

Об этом сообщает издание CNN.

Так в пятницу на сайте CDC появились обновленные рекомендации по коронавирусу. В обновленном тексте, как и в старом, было указано, что COVID-19 чаще всего распространяется между людьми, которые находятся в тесном контакте друг с другом.

При этом было добавлено, что вирус распространяется также “через респираторные капли или частицы, например, в аэрозолях, которые возникают, когда инфицированный человек кашляет, чихает, поет, разговаривает или дышит”.

Эти частицы, согласно сообщению, могут вызвать инфекцию при вдыхании. Такой путь передачи вируса был назван основным.

“Появляется все больше свидетельств того, что капли и частицы в воздухе могут оставаться в воздухе и вдыхаться другими людьми, а также преодолевать расстояния более 1,8 метров (например, во время хоровой практики, в ресторанах или на занятиях фитнесом). Обычно в помещении без хорошей вентиляции этот риск увеличивается”, — говорилось в сообщении.

Кроме этого, в обновленных рекомендациях отмечалось, что стоит использовать очистители воздуха и держаться на дистанции не менее 1,8 метра от других людей, когда есть такая возможность.

Эти обновления исчезли уже в понедельник, на сайте появился старый текст рекомендаций. По словам представителя CDC Джейсона МакДональда, это был черновой вариант новых рекомендаций и опубликовали его случайно.

“Черновой вариант предлагаемых изменений этих рекомендаций был ошибочно опубликован на официальном сайте агентства. CDC сейчас обновляет свои рекомендации о передаче SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего COVID-19) воздушным путем. После того, как этот процесс будет завершен, рекомендации будут обновлены”, — сказал он.

В июне сообщалось, что ученые предполагают, что передача вируса через аэрозоль возможна. Тогда уверяли, что маловероятно, что этот способ заражения является основным.