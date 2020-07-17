США заявили о готовности снять ограничения на въезд для иностранных студентов из Европы. Пока что из стран ЕС будут принимать только такие авиарейсы.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее в Белом доме заявили, что будут принимать студентов из Европы, у которых уже есть разрешения на въезд в США. Спустя несколько дней было принято решение принимать авиарейсы со студентами, которые прилетят в Америку на обучение.

Речь идет о десятках тысяч студентов из Европы.

“Студенты в европейских странах, у которых уже есть визы для обучения в Соединенных Штатах, освобождаются от запрета, согласно меморандуму”, – сказано в сообщении.

При этом, правило не распространяется на студентов, которым необходимо лететь в США из Ирана, Бразилии и Китая.

У Трампа заявили, что эти шаги – часть усилий администрации Трампа по постепенному возобновлению международных поездок после нескольких месяцев ограничений из-за пандемии коронавируса.

Президент Дональд Трамп запретил въезд путешественникам из большинства европейских стран еще в марте.