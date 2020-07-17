Об этом сообщает Reuters.
Ранее в Белом доме заявили, что будут принимать студентов из Европы, у которых уже есть разрешения на въезд в США. Спустя несколько дней было принято решение принимать авиарейсы со студентами, которые прилетят в Америку на обучение.
Речь идет о десятках тысяч студентов из Европы.
“Студенты в европейских странах, у которых уже есть визы для обучения в Соединенных Штатах, освобождаются от запрета, согласно меморандуму”, – сказано в сообщении.
При этом, правило не распространяется на студентов, которым необходимо лететь в США из Ирана, Бразилии и Китая.
У Трампа заявили, что эти шаги – часть усилий администрации Трампа по постепенному возобновлению международных поездок после нескольких месяцев ограничений из-за пандемии коронавируса.
Президент Дональд Трамп запретил въезд путешественникам из большинства европейских стран еще в марте.
- 22 апреля The New York Times сообщила, что Дональд Трамп остановит выдачи грин-карт в связи с пандемией COVID-19, но оставит программу “гостевых” работников.
- На следующий день Трамп подписал указ. Ограничение было введено на 60 дней и не касалось врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом.