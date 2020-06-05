Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Согласно данным следствия, полицейские, прибыв по вызову к ресторану, надели на заявителя наручники, после чего избили его.

“По версии следствия, в конце сентября 2019 года работники полиции прибыли на вызов к одному из ресторанов г. Тернополя для проверки сообщения об избиении гражданина. На месте происшествия правоохранители, без всяких на то оснований, применили к заявителю спецсредство наручники, после чего нанесли ему множественные удары руками и ногами по телу, причинив потерпевшему физическую боль и телесные повреждения”, – сказано в сообщении.

В пресс-службе Государственного бюро расследований уточнили, что полицейские прибыли по вызову из-за конфликта “между группой граждан возле одного из ресторанов”.

“Не выяснив обстоятельств конфликта, работники полиции одели наручники на заявителя и избили его. После этого подозреваемые оттащили пострадавшего к служебному автомобилю, где продолжили его избиение“, – отмечается в сообщении.

Трем работникам полиции сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, что сопровождалось насилием и применением специальных средств).

Подозреваемые – командир взвода и инспектор взвода управления патрульной полиции в Тернопольской области, а также оперуполномоченный одного из отделов областной полиции.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет (с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет).