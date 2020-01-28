Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 14:26 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине около семи километров.

При этом на сайте Earthquake Report, который мониторит подземные толчки по всему миру, сообщается, что сила землетрясения – 3 балла, а эпицентр залегал на глубине 5 км.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло 25 января примерно в 20:55 по местному времени в городе Сиврице. Подземные толчки ощущались также в соседней Сирии, Ливане и Иране. В провинции Элязыг погибло 17 человек, а в Малатье – четыре.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате землетрясения 76 зданий полностью разрушены, 642 – серьезно повреждены, а 425 – имеют незначительные и умеренные повреждения.