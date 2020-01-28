Об этом сообщает агентство Anadolu.
По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 14:26 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине около семи километров.
При этом на сайте Earthquake Report, который мониторит подземные толчки по всему миру, сообщается, что сила землетрясения – 3 балла, а эпицентр залегал на глубине 5 км.
Напомним, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло 25 января примерно в 20:55 по местному времени в городе Сиврице. Подземные толчки ощущались также в соседней Сирии, Ливане и Иране. В провинции Элязыг погибло 17 человек, а в Малатье – четыре.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате землетрясения 76 зданий полностью разрушены, 642 – серьезно повреждены, а 425 – имеют незначительные и умеренные повреждения.
- Ранее сообщалось, что количество погибших в результате землетрясения в Сиврицком регионе Элязыг возросло до 31 человека.
- 27 января спасатели из-под завалов дома извлекли женщину и ее 2-летнюю дочь.