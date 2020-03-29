В Украине по состоянию на 22:00 зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием.

Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 6 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.