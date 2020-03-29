Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием.
Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 6 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
- Ранее стало известно, что внефракционный народный депутат Анна Скороход заболела COVID-19.
- У народного депутата от партии “Слуга народа” Руслана Горбенко подтвердили заражение коронавирусом.
- Народный депутат от группы “Довира” Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирус, мог контактироватьс 12 коллегами во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и использования природных ресурсов.