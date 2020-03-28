Внефракционный народный депутат Анна Скороход сообщила, что у нее подтвердили Covid-19.

Об этом нардеп написала в своем Telegram.

“Для того, чтобы больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус Covid 19. В связи с чем прошу всех, кто близко общался со мной в последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней”, – написала она.

Скороход добавила, что основной признак у нее – не чувствует никаких запахов.