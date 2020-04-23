Об этом проинформировали в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.
Остальные 7 % украинцев инфицировались коронавирусом на территории других государств.
“В Украине 93 % людей с COVID-19 с установленным путем передачи заразились на территории нашего государства. Остальные 7 % находились за рубежом в пределах 14 дней до появления симптомов”, – отмечается в сообщении.
В Центре напомнили, что новый коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями: то есть через мелкие капельки, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания.
Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом.
Согласно данным Центра, по состоянию на 23 апреля, в Украине 55 % подтвержденных случаев COVID-19 составляют люди в возрастной группе до 50 лет.
“Пока что нет вакцины и лекарств против COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции – соблюдать физическую дистанцию и ежедневную гигиену”, – говорится в сообщении.
Так, в Центре советуют:
• здороваться без пожатия рук;
• соблюдать гигиену рук: как можно чаще мыть их с мылом в течение 20-40 секунд или обрабатывать дезинфектором с содержанием спирта не менее 60 %;
• придерживаться респираторной гигиены и этикета кашля (кашлять и чихать в одноразовую салфетку, которую затем сразу надо выбросить или, если ее нет – в изгиб локтя);
• придерживаться дистанции: не менее полутора метра от других людей;
• самоизолироваться в случае появления респираторных симптомов: нужно изолироваться от тех, с кем проживаете, настолько, насколько это возможно (особенно, если среди них есть люди пожилого возраста).
- В Украине по состоянию на утро 23 апреля зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 578 новых случаев, что является рекордным показателем для нашей страны с начала вспышки.
- В МОЗ Украины заявили, что рекордное количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 стало следствием нарушения карантина на Вербное воскресенье и Пасху.
- Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается 3 – 8 мая. В связи с этим карантин в стране решено продлить до 11 мая.