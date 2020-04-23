Более 90% украинцев с COVID-19, у которых установили путь передачи коронавируса, инфицировались на территории Украины.

Об этом проинформировали в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

Остальные 7 % украинцев инфицировались коронавирусом на территории других государств.

“В Украине 93 % людей с COVID-19 с установленным путем передачи заразились на территории нашего государства. Остальные 7 % находились за рубежом в пределах 14 дней до появления симптомов”, – отмечается в сообщении.

В Центре напомнили, что новый коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями: то есть через мелкие капельки, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания.

Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом.

Согласно данным Центра, по состоянию на 23 апреля, в Украине 55 % подтвержденных случаев COVID-19 составляют люди в возрастной группе до 50 лет.

“Пока что нет вакцины и лекарств против COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции – соблюдать физическую дистанцию и ежедневную гигиену”, – говорится в сообщении.

Так, в Центре советуют:

• здороваться без пожатия рук;

• соблюдать гигиену рук: как можно чаще мыть их с мылом в течение 20-40 секунд или обрабатывать дезинфектором с содержанием спирта не менее 60 %;

• придерживаться респираторной гигиены и этикета кашля (кашлять и чихать в одноразовую салфетку, которую затем сразу надо выбросить или, если ее нет – в изгиб локтя);

• придерживаться дистанции: не менее полутора метра от других людей;

• самоизолироваться в случае появления респираторных симптомов: нужно изолироваться от тех, с кем проживаете, настолько, насколько это возможно (особенно, если среди них есть люди пожилого возраста).