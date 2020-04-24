Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, вчера был установлен антирекорд – 578 зараженных за сутки. По состоянию на сегодняшнее утро в МОЗ сообщили о 477 новых случаях.
Как проинформировал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки коронавирус был диагностирован у 28 детей и 98 медработников.
Наибольшее количество случаев за сутки было обнаружено в Черновицкой области (59), Киевской области (54) и Киеве (63).
В течение суток скончались еще 6 человек. Количество летальных случаев возросло с 187 до 193 (из них 99 мужчин и 94 женщины). Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85 %).
В то же время выздоровели 97 пациентов. Количество выздоровевших возросло с 504 до 601 человека (из них 109 медиков).
В общей сложности за все время эпидемии в Украине заболели 7647 человек, из которых 503 ребенка и 1458 медиков.
Ситуация по областям Украины следующая:
• Винницкая область – 370 случаев, 3 из которых летальные; 51 человек выздоровел;
• Волынская область – 203 случая заражения; 4 человека скончались, 26 выздоровели;
• Днепропетровская область – 195 случаев, 1 из которых летальный; 11 пациентов выздоровели;
• Донецкая область – 24 случая коронавируса, 1 летальный; 10 пациентов выздоровели;
• Житомирская область – 309 случаев; 7 человек скончались, 4 выздоровели;
• Закарпатская область – 260 случаев коронавируса; 6 человек скончались, 27 выздоровели;
• Запорожская область – 163 случая COVID-19; 4 пациента скончались, 25 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 684 случая; 45 человек скончались, 27 выздоровели;
• город Киев – 1122 случая заражения; 20 человек скончались, 53 выздоровели;
• Киевская область – 505 случаев коронавируса; 12 человек скончались, 38 выздоровели;
• Кировоградская область – 283 случая COVID-19; 14 человек скончались, 35 выздоровели;
• Львовская область – 298 случаев, 12 из которых летальные; 39 пациентов выздоровели;
• Луганская область – 27 случаев; 3 пациента выздоровели;
• Николаевская область – 103 случая заражения, 1 из которых летальный;
• Одесская область – 169 случаев коронавируса, 3 из которых летальные; 8 человек выздоровели;
• Полтавская область – 161 случай COVID-19; 3 человека скончались, 12 выздоровели;
• Ровенская область – 437 случаев; 11 человек скончались, 39 выздоровели;
• Сумская область – 90 случаев заражения, 4 из которых летальные; 34 пациента выздоровели;
• Тернопольская область – 532 случая; 7 человек скончались, 45 выздоровели;
• Харьковская область – 118 случаев COVID-19, 2 из которых летальные; 12 человек выздоровели;
• Херсонская область – 77 случаев; 1 человек скончался, 11 выздоровели;
• Хмельницкая область – 65 случаев коронавируса, 5 из которых летальные; 7 пациентов выздоровели;
• Черкасская область – 234 случая, 3 из которых летальные; 36 пациентов выздоровели;
• Черновицкая область – 1199 случаев COVID-19; 23 человека скончались, 45 выздоровели;
• Черниговская область – 19 случаев, 1 из которых летальный; 3 пациента выздоровели.
На амбулаторном лечении находятся 5158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработников.
Госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей и 244 медика.
На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 103 человека, в том числе один ребенок.
Всего в Украине исследовано 77 тысяч 752 пробы на коронавирус методом ПЦР (5263 исследования за последние сутки).
- В Украине по состоянию на утро 23 апреля было зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 578 новых случаев, что стало рекордным показателем для нашей страны с начала вспышки.
- Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается 3–8 мая. В связи с этим карантин в стране решено продлить до 11 мая.