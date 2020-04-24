По сравнению с вчерашним днем, количество новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине уменьшилось, а число выздоровевших пациентов превысило отметку в 600 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, вчера был установлен антирекорд – 578 зараженных за сутки. По состоянию на сегодняшнее утро в МОЗ сообщили о 477 новых случаях.

Как проинформировал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки коронавирус был диагностирован у 28 детей и 98 медработников.

Наибольшее количество случаев за сутки было обнаружено в Черновицкой области (59), Киевской области (54) и Киеве (63).

В течение суток скончались еще 6 человек. Количество летальных случаев возросло с 187 до 193 (из них 99 мужчин и 94 женщины). Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85 %). В то же время выздоровели 97 пациентов. Количество выздоровевших возросло с 504 до 601 человека (из них 109 медиков).

В общей сложности за все время эпидемии в Украине заболели 7647 человек, из которых 503 ребенка и 1458 медиков.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 370 случаев, 3 из которых летальные; 51 человек выздоровел;

• Волынская область – 203 случая заражения; 4 человека скончались, 26 выздоровели;

• Днепропетровская область – 195 случаев, 1 из которых летальный; 11 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 24 случая коронавируса, 1 летальный; 10 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 309 случаев; 7 человек скончались, 4 выздоровели;

• Закарпатская область – 260 случаев коронавируса; 6 человек скончались, 27 выздоровели;

• Запорожская область – 163 случая COVID-19; 4 пациента скончались, 25 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 684 случая; 45 человек скончались, 27 выздоровели;

• город Киев – 1122 случая заражения; 20 человек скончались, 53 выздоровели;

• Киевская область – 505 случаев коронавируса; 12 человек скончались, 38 выздоровели;

• Кировоградская область – 283 случая COVID-19; 14 человек скончались, 35 выздоровели;

• Львовская область – 298 случаев, 12 из которых летальные; 39 пациентов выздоровели;

• Луганская область – 27 случаев; 3 пациента выздоровели;

• Николаевская область – 103 случая заражения, 1 из которых летальный;

• Одесская область – 169 случаев коронавируса, 3 из которых летальные; 8 человек выздоровели;

• Полтавская область – 161 случай COVID-19; 3 человека скончались, 12 выздоровели;

• Ровенская область – 437 случаев; 11 человек скончались, 39 выздоровели;

• Сумская область – 90 случаев заражения, 4 из которых летальные; 34 пациента выздоровели;

• Тернопольская область – 532 случая; 7 человек скончались, 45 выздоровели;

• Харьковская область – 118 случаев COVID-19, 2 из которых летальные; 12 человек выздоровели;

• Херсонская область – 77 случаев; 1 человек скончался, 11 выздоровели;

• Хмельницкая область – 65 случаев коронавируса, 5 из которых летальные; 7 пациентов выздоровели;

• Черкасская область – 234 случая, 3 из которых летальные; 36 пациентов выздоровели;

• Черновицкая область – 1199 случаев COVID-19; 23 человека скончались, 45 выздоровели;

• Черниговская область – 19 случаев, 1 из которых летальный; 3 пациента выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 5158 пациентов, из них 394 ребенка и 1214 медработников.

Госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей и 244 медика.

На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 103 человека, в том числе один ребенок.

Всего в Украине исследовано 77 тысяч 752 пробы на коронавирус методом ПЦР (5263 исследования за последние сутки).