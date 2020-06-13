Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что говорить о второй волне заболеваемости коронавирусом в Украине говорить еще рано, поскольку до сих пор продолжается первая волна.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

“Мы будем оценивать динамику. Как правило, надо подождать семь дней, чтобы увидеть рост и инкубационный период. Мы говорим о 14 дней. Но 80% всех случаев болезни возникает на 5-7 день после контакта”, – отметил Ляшко.

Также, по его словам, в Украине пока не фиксируют пикового роста заболевания.

“Мы смотрим динамику. Сегодня мы не видим пикового роста. Мы не будем говорить о второй волне, поскольку у нас еще первая не закончилась”, – сказал Ляшко.