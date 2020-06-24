В Украине готовят вторую волну больниц для пациентов с COVID-19

Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге.

“Мы уже тщательно работаем над разворачиванием второй волны наших больниц, которые будут оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией. Мы уже понимаем, что в некоторых областях с таким отношением к нашим рекомендациям есть резкий рост количества людей, которые попадают в больницу”, – сказал Степанов .

По его словам, в больницы попадают люди, которые имеют тяжелое течение болезни, из-за чего нужно разворачивать вторую волну.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что из 23 тысяч коек, отведенных для больниц первой волны, занятые 3 895. Из них в отделении интенсивной терапии заняты 350 коек, 82 пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Он отметил, что больницы второй волны будут содержать 11 576 коек.

“Сейчас у нас подготовлено 11 576 коек в больницах второй волны, которые готовы принимать больных с коронавирусной болезнью … Совместно с МОЗ, НСЗУ головами департаментов здравоохранения мы проводим селекторные совещания и будем отрабатывать механизмы, как включать те больницы, которые не включены в первую волну, и показывать недостатки, которые есть в определенных областях, по определению правильности маршрутов пациентов”, – сказал Ляшко.

Он также подчеркнул, что на первом месте по рассмотрению будет Закарпатская область, поскольку там значительно возрастает количество случаев больных коронавирусом.