На совещании у Президента обсудили возможность разворачивания в стране сети мобильных госпиталей для больных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

“В ходе совещания также обсудили возможность развертывания мобильных госпиталей. Четыре такие заведения уже работают в зоне проведения операции Объединенных сил”, – сказано в сообщении.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков на совещании заявил о том, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь бригадами медиков, а некоторые страны уже предоставили Италии такую поддержку.

“Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, например, анестезиологов, до того, когда у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с бесценным опытом борьбы с пандемией. Но мы должны обеспечить их полную безопасности и лучшие условия работы в Италии”, – сказал Президент Владимир Зеленский.

Помимо того, Аваков также предложил предоставить Италии спирт для медицинских проблем.