Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
“В ходе совещания также обсудили возможность развертывания мобильных госпиталей. Четыре такие заведения уже работают в зоне проведения операции Объединенных сил”, – сказано в сообщении.
В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков на совещании заявил о том, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь бригадами медиков, а некоторые страны уже предоставили Италии такую поддержку.
“Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, например, анестезиологов, до того, когда у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с бесценным опытом борьбы с пандемией. Но мы должны обеспечить их полную безопасности и лучшие условия работы в Италии”, – сказал Президент Владимир Зеленский.
Помимо того, Аваков также предложил предоставить Италии спирт для медицинских проблем.
- В Украине зафиксировано уже 669 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было подтверждено 120 новых случаев.
- В Киеве всех больных с воспалением легких будут тестировать на наличие коронавируса COVID-19.
- В Киеве создан и уже работает специальный мониторинговый центр для контроля за соблюдением жителями столицы правил самоизоляции.