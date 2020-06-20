В Украине на следующей неделе начнутся усиленные проверки кафе и транспорта

На следующей неделе в Украине начнутся проверки заведений общественного питания и транспорта относительно соблюдения ими противоэпидемиологических мероприятий в условиях карантина.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Если учреждения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина”, – подчеркнул Президент Владимир Зеленский.

Отмечается, что на следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков доложил, что совершено более 2,5 тыс. проверок общественного транспорта. Выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Наложено штрафов почти на 2 млн грн.