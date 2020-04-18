В Украине в эти минуты начинаются праздничные Пасхальные богослужения.

Об этом сообщают #Буквы.

В этом году празднование Пасхи будет нетрадиционным: из-за карантина власти призвали украинцев не идти в храмы, а вместо этого остаться дома и посмотреть богослужения онлайн.

Была достигнута договоренность с общенациональными каналами, что главные богослужения будут транслироваться в прямом эфире.

Трансляции будут осуществлять такие телеканалы:

– ICTV и UA:Перший в 7:30-11:00 19 апреля – Украинская греко-католическая церковь;

– “1+1” и UA:Перший в 23:00-3:00 в ночь с 18 на 19 апреля – Православная церковь Украины;

– “Украина” и “Интер” в 23:00-3:00 в ночь с 18 на 19 апреля – Украинская православная церковь (Московского патриархата).