По состоянию на утро 3 июня в Украине зафиксировано 24 тысячи 823 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 483 – за последние сутки.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

За сутки скончались еще 8 человек. В то же время выздоровели 362 пациента.

“По состоянию на 9:00 3 июня в Украине 24 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 735 летальных, 10 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 1050 случаев;

• Волынская область – 959 случаев;

• Днепропетровская область – 950 случаев;

• Донецкая область – 166 случаев;

• Житомирская область – 780 случаев;

• Закарпатская область – 1236 случаев;

• Запорожская область – 463 случая;

• Ивано-Франковская область – 1465 случаев;

• Кировоградская область – 523 случая;

• город Киев – 3133 случая;

• Киевская область – 1652 случая;

• Львовская область – 1830 случаев;

• Луганская область – 49 случаев;

• Николаевская область – 295 случаев;

• Одесская область – 913 случаев;

• Полтавская область – 272 случая;

• Ровенская область – 1873 случая;

• Сумская область – 174 случая;

• Тернопольская область – 1200 случаев;

• Харьковская область – 1131 случай;

• Херсонская область – 179 случаев;

• Хмельницкая область – 469 случаев;

• Черновицкая область – 3442 случая;

• Черкасская область – 416 случаев;

• Черниговская область – 203 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 июня в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 61 тыс. 138 сообщений о подозрении на COVID-19.

В общей сложности проведено 381 тыс. 552 тестирования методом ПЦР.