Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
За сутки скончались еще 8 человек. В то же время выздоровели 362 пациента.
“По состоянию на 9:00 3 июня в Украине 24 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 735 летальных, 10 440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 1050 случаев;
• Волынская область – 959 случаев;
• Днепропетровская область – 950 случаев;
• Донецкая область – 166 случаев;
• Житомирская область – 780 случаев;
• Закарпатская область – 1236 случаев;
• Запорожская область – 463 случая;
• Ивано-Франковская область – 1465 случаев;
• Кировоградская область – 523 случая;
• город Киев – 3133 случая;
• Киевская область – 1652 случая;
• Львовская область – 1830 случаев;
• Луганская область – 49 случаев;
• Николаевская область – 295 случаев;
• Одесская область – 913 случаев;
• Полтавская область – 272 случая;
• Ровенская область – 1873 случая;
• Сумская область – 174 случая;
• Тернопольская область – 1200 случаев;
• Харьковская область – 1131 случай;
• Херсонская область – 179 случаев;
• Хмельницкая область – 469 случаев;
• Черновицкая область – 3442 случая;
• Черкасская область – 416 случаев;
• Черниговская область – 203 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 июня в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 61 тыс. 138 сообщений о подозрении на COVID-19.
В общей сложности проведено 381 тыс. 552 тестирования методом ПЦР.
- В аппарате Министерства охраны здоровья Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- Межобластные автобусные перевозки с 1 июня заработали в Житомирской, Луганской, Донецкой, Одесской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.