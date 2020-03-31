Соответствующее постановление, подписанное замминистра здравоохранения, главным государственным санитарным врачем Виктором Ляшко, обнародовано на сайте МОЗ.
Рынки могут работать при соблюдении следующих условий:
1) зарегистрированный производитель пищевой продукции;
2) пребывание не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынка;
3) предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра.
Кроме того, необходимо обеспечить персонал и покупателей средствами индивидуальной защиты, а также обеспечить возможность соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Что касается рынков выходного дня, то для них расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.
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