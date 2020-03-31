Министерство здравоохранения определило условия, при выполнении которых продуктовым рынкам разрешено возобновить работу во время карантина.

Соответствующее постановление, подписанное замминистра здравоохранения, главным государственным санитарным врачем Виктором Ляшко, обнародовано на сайте МОЗ.

Рынки могут работать при соблюдении следующих условий:

1) зарегистрированный производитель пищевой продукции;

2) пребывание не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынка;

3) предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра.

Кроме того, необходимо обеспечить персонал и покупателей средствами индивидуальной защиты, а также обеспечить возможность соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Что касается рынков выходного дня, то для них расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.