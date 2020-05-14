Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
“Следующий этап мы видим с 22 мая”, – заявил он.
Планируется разрешить:
• проведение спортивных соревнований без зрителей;
• открытие гостиниц, кроме хостелов, без функционирования ресторанов и спортивных залов;
• проведение внешнего независимого оценивания (ВНО);
• работу общественного транспорта;
• работу дошкольных учебных заведений (детсадов).
Степанов подчеркнул, что возобновление функционирования всего вышеперечисленного возможно только при соблюдении противоэпидемических правил:
• масочного режима;
• социальной дистанции;
• дезинфекции антисептиками рук и прочее.
Это будет прописано в соответствующем постановлении Правительства.
“Под каждое событие будут разработаны очень четкие критерии: как именно пользоваться транспортом или проводить спортивные соревнования. Мы будем требовать соблюдения этих правил, поскольку речь идет о жизни и здоровье украинцев”, — отметил Степанов.
(На видео – с 7:30)
- Министерство охраны здоровья разработало детальный план выхода из карантина, который разделен на 4 этапа. Каждому из них соответствуют определенные критерии и смягчения.
- 11 мая в Украине начали ослаблять карантинные ограничения: открылись стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).