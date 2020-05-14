Второй этап смягчения карантина в Украине, запланированный на 22 мая, предусматривает открытие гостиниц, возобновление работы дошкольных учреждений и спортивных соревнований, но без зрителей.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“Следующий этап мы видим с 22 мая”, – заявил он.

Планируется разрешить:

• проведение спортивных соревнований без зрителей;

• открытие гостиниц, кроме хостелов, без функционирования ресторанов и спортивных залов;

• проведение внешнего независимого оценивания (ВНО);

• работу общественного транспорта;

• работу дошкольных учебных заведений (детсадов).

Степанов подчеркнул, что возобновление функционирования всего вышеперечисленного возможно только при соблюдении противоэпидемических правил:

• масочного режима;

• социальной дистанции;

• дезинфекции антисептиками рук и прочее.

Это будет прописано в соответствующем постановлении Правительства.

“Под каждое событие будут разработаны очень четкие критерии: как именно пользоваться транспортом или проводить спортивные соревнования. Мы будем требовать соблюдения этих правил, поскольку речь идет о жизни и здоровье украинцев”, — отметил Степанов.

(На видео – с 7:30)