Согласно сообщению организаторов, митинг под названием “Нет — уничтожению культуры!” стартует в 15:00 (изначально он планировался на 12:00).
В условиях карантина мероприятие будет проведено онлайн в формате zoom-конференции.
Митинг направлен на защиту культуры и организован в связи с намерением Правительства урезать финансирование ряда направлений.
“Министерство финансов планирует урезать финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта. В частности, финансирования хотят лишить Госкино, Украинский культурный фонд, Институт книги, туризм и тому подобное. Это означает полный крах украинской культуры и уничтожение не только тех достижений, которые имеем в настоящее время, но и всех будущих. В этой ситуации мы не можем молчать. Даже сейчас, в условиях карантина, мы должны показать, что нас много и мы не позволим уничтожить украинскую культуру”, — отмечается на Facebook-странице мероприятия.
В акции примут участие известные деятели украинской культуры и неравнодушные граждане.
Присоединиться к акции можно 27 марта в 15:00 по ссылке https://zoom.us/j/780700054.
Участникам предлагают заранее подготовить листы бумаги с лозунгом “Нет — уничтожению культуры!” и тем самым показать свое несогласие с решением о лишении финансирования культурных отраслей Украины.
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