В Украине по состоянию на 25 июня подтверждено 40 008 случаев COVID-19, из них 17 758 выздоровели, 1067 умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 994 человека, из них 64 ребенка и 103 медработника.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (204), Одесской (95), Закарпатской (85), Ровенской (84), Волынской (69) областях и Киеве (85).

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая обл. – 1753 (1091 выздоровел)

Волынская обл. – 2024 (605 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 1069 (893 выздоровели)

Донецкая обл. – 399 (150 выздоровели)

Житомирская обл. – 1337 (688 выздоровели)

Закарпатская обл. – 2454 (864 выздоровели)

Запорожская обл. – 561 (401 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. – 2171 (1083 выздоровели)

м. Киев – 4613 (1473 выздоровели)

Киевская обл. – 2373 (1185 выздоровели)

Кировоградская обл. – 636 (524 выздоровели)

Луганская обл. – 75 (54 выздоровели)

Львовская обл. – 4627 (712 выздоровели)

Николаевская обл. – 377 (273 выздоровели)

Одесская обл. – 1465 (569 выздоровели)

Полтавская обл. – 301 (267 выздоровели)

Ровенская обл. – 3248 (1623 выздоровели)

Сумская обл. – 277 (195 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1815 (1102 выздоровели)

Харьковская обл. – 1947 (977 выздоровели)

Херсонская обл. – 188 (175 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 645 (515 выздоровели)

Черкасская обл. – 616 (431 выздоровели)

Черновицкая обл. – 4531 (1763 выздоровели)

Черниговская обл. – 506 (145 выздоровели).

В общем заболевания подтвердили в 2936 детей и 6346 медиков. В госпитализации нуждались 10870 человек, подключены к аппарату ИВЛ – 372 пациента. 29198 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3850 медработников.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 606 766, методом ИФА – 163 941.