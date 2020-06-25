Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за прошедшие сутки заболели 994 человека, из них 64 ребенка и 103 медработника.
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (204), Одесской (95), Закарпатской (85), Ровенской (84), Волынской (69) областях и Киеве (85).
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая обл. – 1753 (1091 выздоровел)
- Волынская обл. – 2024 (605 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 1069 (893 выздоровели)
- Донецкая обл. – 399 (150 выздоровели)
- Житомирская обл. – 1337 (688 выздоровели)
- Закарпатская обл. – 2454 (864 выздоровели)
- Запорожская обл. – 561 (401 выздоровел)
- Ивано-Франковская обл. – 2171 (1083 выздоровели)
- м. Киев – 4613 (1473 выздоровели)
- Киевская обл. – 2373 (1185 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 636 (524 выздоровели)
- Луганская обл. – 75 (54 выздоровели)
- Львовская обл. – 4627 (712 выздоровели)
- Николаевская обл. – 377 (273 выздоровели)
- Одесская обл. – 1465 (569 выздоровели)
- Полтавская обл. – 301 (267 выздоровели)
- Ровенская обл. – 3248 (1623 выздоровели)
- Сумская обл. – 277 (195 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 1815 (1102 выздоровели)
- Харьковская обл. – 1947 (977 выздоровели)
- Херсонская обл. – 188 (175 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 645 (515 выздоровели)
- Черкасская обл. – 616 (431 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 4531 (1763 выздоровели)
- Черниговская обл. – 506 (145 выздоровели).
В общем заболевания подтвердили в 2936 детей и 6346 медиков. В госпитализации нуждались 10870 человек, подключены к аппарату ИВЛ – 372 пациента. 29198 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3850 медработников.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 606 766, методом ИФА – 163 941.
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