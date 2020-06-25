Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 994 человека, из них 64 ребенка и 103 медработника.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (204), Одесской (95), Закарпатской (85), Ровенской (84), Волынской (69) областях и Киеве (85).

Ситуация по областям Украины следующая:

  • Винницкая обл. – 1753 (1091 выздоровел)
  • Волынская обл. – 2024 (605 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. – 1069 (893 выздоровели)
  • Донецкая обл. – 399 (150 выздоровели)
  • Житомирская обл. – 1337 (688 выздоровели)
  • Закарпатская обл. – 2454 (864 выздоровели)
  • Запорожская обл. – 561 (401 выздоровел)
  • Ивано-Франковская обл. – 2171 (1083 выздоровели)
  • м. Киев – 4613 (1473 выздоровели)
  • Киевская обл. – 2373 (1185 выздоровели)
  • Кировоградская обл. – 636 (524 выздоровели)
  • Луганская обл. – 75 (54 выздоровели)
  • Львовская обл. – 4627 (712 выздоровели)
  • Николаевская обл. – 377 (273 выздоровели)
  • Одесская обл. – 1465 (569 выздоровели)
  • Полтавская обл. – 301 (267 выздоровели)
  • Ровенская обл. – 3248 (1623 выздоровели)
  • Сумская обл. – 277 (195 выздоровели)
  • Тернопольская обл. – 1815 (1102 выздоровели)
  • Харьковская обл. – 1947 (977 выздоровели)
  • Херсонская обл. – 188 (175 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. – 645 (515 выздоровели)
  • Черкасская обл. – 616 (431 выздоровели)
  • Черновицкая обл. – 4531 (1763 выздоровели)
  • Черниговская обл. – 506 (145 выздоровели).

В общем заболевания подтвердили в 2936 детей и 6346 медиков. В госпитализации нуждались 10870 человек, подключены к аппарату ИВЛ – 372 пациента. 29198 больных находились на амбулаторном лечении. Выздоровели 3850 медработников.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР – 606 766, методом ИФА – 163 941.

 