Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
Так, за минувшие сутки выздоровели 427 человек, а заразились 422.
“За прошедшие сутки заболели 422 человека: из них 42 ребенка и 70 медработников… Зафиксировано 17 летальных случаев. При этом сегодня у нас рекордное количество выздоровевших – 427. Впервые за время течения коронавируса в Украине количество лиц, которые выздоровели, превысило количество лиц, которые заболели”, – отметил Степанов.
Глава МОЗ уточнил, что за все время эпидемии коронавируса в Украине заболели 16 тысяч 847 человек: из них 1172 ребенка и 3278 медиков.
По словам министра, установлен рекорд и по количеству тестирований методом ПЦР за сутки. Так, за минувшие сутки было проведено 8069 исследований.
“Впервые у нас ПЦР-тестирования превысили отметку в 8 тысяч”, – заявил Степанов.
(На видео – с 2:20)
- Премьер-министр Денис Шмыгаль накануне заявил, что с 22 мая в Украине может начаться второй этап ослабления карантинных ограничений, но карантин отменен не будет.
- 11 мая в Украине начали ослаблять карантинные ограничения: открылись стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).