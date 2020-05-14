В Украине впервые с начала вспышки коронавируса COVID-19 за сутки выздоровело больше людей, чем заразилось.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Так, за минувшие сутки выздоровели 427 человек, а заразились 422.

“За прошедшие сутки заболели 422 человека: из них 42 ребенка и 70 медработников… Зафиксировано 17 летальных случаев. При этом сегодня у нас рекордное количество выздоровевших – 427. Впервые за время течения коронавируса в Украине количество лиц, которые выздоровели, превысило количество лиц, которые заболели”, – отметил Степанов.

Глава МОЗ уточнил, что за все время эпидемии коронавируса в Украине заболели 16 тысяч 847 человек: из них 1172 ребенка и 3278 медиков.

По словам министра, установлен рекорд и по количеству тестирований методом ПЦР за сутки. Так, за минувшие сутки было проведено 8069 исследований.

“Впервые у нас ПЦР-тестирования превысили отметку в 8 тысяч”, – заявил Степанов.

(На видео – с 2:20)