С сегодняшнего дня в Украине будут тестировать на коронавирус COVID-19 всех людей с пневмонией.

Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“С сегодняшнего дня мы тестируем всех с пневмонией, которые находятся в инфекционных больницах и больницах другого профиля”, – отметил Ляшко.

Главный санврач также объяснил, какие еще категории граждан подлежат обязательному тестированию на коронавирус.

Так, помимо граждан с пневмонией, тест делают людям с симптомами тяжелых острых респираторных заболеваний (высокая температура, сухой кашель и утрудненное дыхание), а также тем, кто вернулся из-за границы.

“Сегодня мы тестируем все пневмонии, всех людей с симптомами коронавирусной болезни. Мы тестируем всех, кто вернулся из-за границы, а также всех, кто был в контакте (с больными коронавирусом, – ред.). Сразу, как только мы определяем больного, тестированию еще до появления симптомов подлежат лица, которые находились в близком контакте, особенно те, кто проживает в одном помещении. В дальнейшем устанавливается эпидемиологическое наблюдение за каждым из контактных лиц”, – рассказал Ляшко.

Для того, чтобы признать человека здоровым, необходимо, чтобы последние два ПЦР-теста подряд были отрицательными. Только в таком случае можно утверждать, что человек выздоровел.

(На видео – с 1:28 и 9:20)