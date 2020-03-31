В Украине зафиксировано 549 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было подтверждено 69 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

“По состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев”, – сказано в сообщении.

По состоянию на сегодняшний день COVID-19 обнаружен:

• Винницкая область – 36 случаев;

• Волынская область – 3 случая;

• Днепропетровская область – 9 случаев;

• Донецкая область – 6 случаев;

• Житомирская область – 5 случаев;

• Закарпатская область – 1 случай;

• Запорожская область – 13 случаев;

• Ивано-Франковская область – 45 случаев;

• Кировоградская область – 4 случая;

• город Киев – 107 случаев;

• Киевская область – 52 случая;

• Львовская область – 6 случаев;

• Луганская область – 2 случая;

• Одесская область – 11 случаев;

• Полтавская область – 1 случай;

• Ровенская область – 13 случаев;

• Сумская область – 10 случаев;

• Тернопольская область – 78 случаев;

• Харьковская область – 1 случай;

• Херсонская область – 1 случай;

• Хмельницкая область – 3 случая;

• Черновицкая область – 90 случаев;

• Черкасская область – 50 случаев;

• Черниговская область – 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 31 марта в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2642 сообщений о подозрении на COVID-19.