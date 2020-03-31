Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
“По состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев”, – сказано в сообщении.
По состоянию на сегодняшний день COVID-19 обнаружен:
• Винницкая область – 36 случаев;
• Волынская область – 3 случая;
• Днепропетровская область – 9 случаев;
• Донецкая область – 6 случаев;
• Житомирская область – 5 случаев;
• Закарпатская область – 1 случай;
• Запорожская область – 13 случаев;
• Ивано-Франковская область – 45 случаев;
• Кировоградская область – 4 случая;
• город Киев – 107 случаев;
• Киевская область – 52 случая;
• Львовская область – 6 случаев;
• Луганская область – 2 случая;
• Одесская область – 11 случаев;
• Полтавская область – 1 случай;
• Ровенская область – 13 случаев;
• Сумская область – 10 случаев;
• Тернопольская область – 78 случаев;
• Харьковская область – 1 случай;
• Херсонская область – 1 случай;
• Хмельницкая область – 3 случая;
• Черновицкая область – 90 случаев;
• Черкасская область – 50 случаев;
• Черниговская область – 2 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 31 марта в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2642 сообщений о подозрении на COVID-19.
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