В Украине за сутки – 856 новых больных COVID-19

В Украине по состоянию на 23 июля подтверждено 61 тысячу 851 случай COVID-19, за сутки обнаружили 856 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено в Киеве – 112, Львовской области – 109, Ивано-Франковской области – 76 и Ровенской области – 71.

Всего от COVID-19 умер 1551 человек, из них 17 – за последние сутки.

В то же время выздоровели уже 34 тысячи человек, за сутки – 828.