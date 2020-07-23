В Украине за сутки – 856 новых больных COVID-19

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено в Киеве – 112, Львовской области – 109, Ивано-Франковской области – 76 и Ровенской области – 71.
Всего от COVID-19 умер 1551 человек, из них 17 – за последние сутки.
В то же время выздоровели уже 34 тысячи человек, за сутки – 828.
- В Украине потенциально могли инфицироваться коронавирусом COVID-19 132 тысячи человек.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассказали, кто может пройти тест на коронавирус бесплатно.
- В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.