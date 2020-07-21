Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 114, Закарпатской области – 78, Ивано-Франковской области – 75 и Киеве – 73.
Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Сумской области.
Всего от COVID-19 умерли 1518 человек, из них 20 – за последние сутки.
В то же время выздоровели уже 32 199 человек, за сутки – 760.
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