В Украине по состоянию на 21 июля подтверждено 60 тысяч 166 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 673 новых случая.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружено во Львовской области – 114, Закарпатской области – 78, Ивано-Франковской области – 75 и Киеве – 73.

Новых случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано только в Сумской области.

Всего от COVID-19 умерли 1518 человек, из них 20 – за последние сутки.

В то же время выздоровели уже 32 199 человек, за сутки – 760.