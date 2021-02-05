Украина в скором времени вернется к модели адаптивного карантина, в рамках которой вновь появятся "красные" зоны эпидемической опасности.

Детали озвучили сегодня во время “Часа вопросов к Правительству” в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль и министр охраны здоровья Максим Степанов, сообщает корреспондент #Букв.

“Кабинет Министров работает над возвращением к модели адаптивного карантина, когда будут введены “красные”, “оранжевые”, “желтые”, “зеленые зоны”. Соответствующие регионы, территории смогут функционировать в условиях меньших или больших ограничений – в зависимости от того, какой будет эпидемиологическая ситуация”, – отметил Шмыгаль.

Степанов в свою очередь сообщил, что стратегия борьбы с эпидемией COVID-19 будет предусматривать “общие противоэпидемические правила для всей страны”, однако “в зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут вводиться локальные ограничения”.

По словам главы МОЗ, жесткие карантинные ограничения (“красную” зону) могут ввести в случае угрозы коллапса медицинской системы: • если будет 65% заполненных коек с кислородом; • если будет наблюдаться рост более чем на 50% количества госпитализированных в течение 7 дней.

В таком случае комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории региона “до стабилизации ситуации”.

“Если будет увеличиваться нагрузка на медицинскую систему такими темпами, способными привести к коллапсу, в таком случае на территории этого региона будет вводиться “красный” уровень опасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения. Например, если (будет, – ред.) 65% заполненных коек с кислородом или рост больше чем на 50% количества госпитализированных в течение 7 дней”, – объяснил глава МОЗ.

Степанов также подчеркнул, что сейчас в стране нет регионов, которые бы попали в “красную” зону карантина.