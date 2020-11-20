В Украине система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) начала регистрировать нарушения, совершенные водителями "евроблях" (автомобилей на иностранной регистрации).

Об этом сегодня проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так, с 19 ноября иностранные граждане, которые заехали на своих авто в нашу страну, и граждане Украины, которые ездят на “евробляхах” будут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения.

Этот проект реализован совместно с Госпогранслужбой Украины.

Пограничники при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносят в базу данных номер авто, ФИО и паспортные данные того, кто находился за рулем.

В дальнейшем, если будет зафиксировано превышение скорости таким автомобилем, система автоматически найдет данные нарушителя, взяв их из базы данных Госпогранслужбы.

В отношении этих граждан полиция вынесет постановления о нарушении ПДД, которые будут отправлены пограничникам.

Сотрудники ГПСУ при выезде из Украины такого авто будут фиксировать факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и проинформируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф.

Если водитель-иностранец откажется платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину. В случае, если владелец авто на иностранных номерах – гражданин Украины, и он откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания (через арест имущества или банковских счетов).

Как сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, первыми нарушителями, зафиксированными системой, стали граждане Беларуси и Молдовы.

Как известно, система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД заработала в Украине с 1 июня 2020 года.