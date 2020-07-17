С сегодняшнего дня в Украине вступили в силу новые правила выдачи водительских удостоверений и проведения экзаменов.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Отмечается, что 17 июля вступил в силу приказ № 408 от 22 мая 2020, который совершенствует процедуры выдачи водительского удостоверения, а также более подробно регламентирует их проведение, в частности, порядок фото – и видеофиксации во время сдачи экзаменов.

Так, отныне при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами по любой из категорий В, С1, С, D1 и D. Также увеличивается максимально допустимый перерыв в навыках управления – до трех месяцев.

Подтвердить навыки управления транспортом можно документом на право собственности транспортного средства другого супруга, и документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном.

В случае открытия нескольких категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории. Экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами.

Продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке – не менее 10 мин, на дороге – не менее 20 мин, а в целом – не более часа. Также возможно отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и т.д.).

Фото-, видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения. Результаты экзаменов в течение десяти рабочих дней можно обжаловать.

Кроме того, установлены основания для аннулирования удостоверения водителя (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т.п.). В то же время возможно исключении имеющейся категории, если медицинской справкой она не подтверждена.