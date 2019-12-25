В Украине стартовал марафон писем к политзаключенным в РФ

В Украине начался традиционный марафон писем для украинских политзаключенных в Российской Федерации.

Об этом сообщили волонтеры на странице Save Oleg Sentsov в Facebook.

“Мы начинаем традиционный зимний марафон писем для узников Кремля, чтобы подарить им немного тепла накануне Рождества и Нового года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что зимние праздники в неволе будут встречать по меньшей мере 87 граждан Украины за решеткой в России и оккупированного Крыма, и не менее 250 граждан Украины в подвалах оккупированного Донбасса. Среди них правозащитник Эмир-Усеин Куку, координатор “Крымской солидарности” Сервер Мустафаев, гражданские журналисты Нариман Мемедиминов и Ремзи Бекиров, донецкий журналист Станислав Асеев, авиатор-любитель Валентин Выговский, военнослужащий Сергей Глондар, преподаватель философии Олег Галазюк, пенсионер Виталий Атамчук, владелица зоомагазина Елена Сорокина и многие другие.

“Для них письма с воли – это глоток свободы, связь с внешним миром и огромная моральная поддержка. Письма напоминают им, что о них не забывают, что за их освобождение борются, что ждут на свободе”, – пояснили волонтеры.

Подчеркивается, что чтобы пройти тюремную цензуру в России и оккупированном Крыму следует придерживаться простых правил:

– писать на русском языке;

– соблюдать политическую нейтральность;

– указывать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата;

– вложить в конверт чистые листы бумаги, российскую марку (при наличии) и конверт, если вы ждете ответ.

“Если вы решили написать письмо человеку, который находится в оккупированном Донбассе, просьба ставить адрес Центра гражданских свобод: 01024 Киев, Бассейная 9-Г, оф.25. По меньшей мере эти письма получат родные пленных, если никакой возможности передать адресатам у нас не будет. Подари тепло зимних праздников! Напиши письмо тем, кого ждут дома!” – добавили волонтеры.