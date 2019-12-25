В Украине стартовал марафон писем к политзаключенным в РФ

Об этом сообщили волонтеры на странице Save Oleg Sentsov в Facebook.
“Мы начинаем традиционный зимний марафон писем для узников Кремля, чтобы подарить им немного тепла накануне Рождества и Нового года”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что зимние праздники в неволе будут встречать по меньшей мере 87 граждан Украины за решеткой в России и оккупированного Крыма, и не менее 250 граждан Украины в подвалах оккупированного Донбасса. Среди них правозащитник Эмир-Усеин Куку, координатор “Крымской солидарности” Сервер Мустафаев, гражданские журналисты Нариман Мемедиминов и Ремзи Бекиров, донецкий журналист Станислав Асеев, авиатор-любитель Валентин Выговский, военнослужащий Сергей Глондар, преподаватель философии Олег Галазюк, пенсионер Виталий Атамчук, владелица зоомагазина Елена Сорокина и многие другие.
“Для них письма с воли – это глоток свободы, связь с внешним миром и огромная моральная поддержка. Письма напоминают им, что о них не забывают, что за их освобождение борются, что ждут на свободе”, – пояснили волонтеры.
Подчеркивается, что чтобы пройти тюремную цензуру в России и оккупированном Крыму следует придерживаться простых правил:
– писать на русском языке;
– соблюдать политическую нейтральность;
– указывать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата;
– вложить в конверт чистые листы бумаги, российскую марку (при наличии) и конверт, если вы ждете ответ.
“Если вы решили написать письмо человеку, который находится в оккупированном Донбассе, просьба ставить адрес Центра гражданских свобод: 01024 Киев, Бассейная 9-Г, оф.25. По меньшей мере эти письма получат родные пленных, если никакой возможности передать адресатам у нас не будет. Подари тепло зимних праздников! Напиши письмо тем, кого ждут дома!” – добавили волонтеры.
- В среду, 18 декабря, в Минске состоялись первые после “нормандского саммита” переговоры Трехсторонней контактной группы.
- Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь договоренности о перемирии, которое бы гарантировал президент РФ Владимир Путин.
- Кроме того, он сообщил, что договоренности по обмену удерживаемыми лицами во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске также не удалось достичь.