Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области – 147, Ивано-Франковской области – 111, Киеве – 110.

Всего от коронавирусной инфекции умерли 1693 человека, из них 20 – за последние сутки.

Выздоровели уже 38 752 человека, за сутки – 598.

  • Ранее в Министерстве охраны здоровья Украины предупредили, что 25% отрицательных результатов ПЦР-исследований могут быть недостоверными.
  • В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, кто может пройти тест на коронавирус бесплатно.
  • В Украине решили продолжить адаптивный карантин до 31 августа.