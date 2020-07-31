Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области – 147, Ивано-Франковской области – 111, Киеве – 110.
Всего от коронавирусной инфекции умерли 1693 человека, из них 20 – за последние сутки.
Выздоровели уже 38 752 человека, за сутки – 598.
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