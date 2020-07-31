В Украине по состоянию на 31 июля подтверждено 69 884 случаи COVID-19, за сутки - 1090 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области – 147, Ивано-Франковской области – 111, Киеве – 110.

Всего от коронавирусной инфекции умерли 1693 человека, из них 20 – за последние сутки.

Выздоровели уже 38 752 человека, за сутки – 598.