Народні депутати ухвалили в цілому законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроект №3695 підтримали 269 народних депутатів України.

Законом доповнено Кодекс законів про працю та Закон України “Про відпустки” новим видом відпустки — відпусткою при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, що оплачується коштом роботодавця.

Згідно із Законом, така відпустка надаватиметься одній із перелічених осіб:

чоловікові, дружина якого народила дитину;

батькові дитини у разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;

бабі або дідові, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір’ю (батьком).

Законом визначено відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків дитини (матері та батька).

Відповідні зміни внесено до статей 179, 181 Кодексу законів про працю України та статті 18, 20 Закону України “Про відпустки”.

Законом також доповнено положення статті 182-1 Кодексу законів про працю України та статті 19 Закону України “Про відпустки” щодо права працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку та доповнено положення статті 51 Кодексу законів про працю України щодо можливості встановлення скороченої тривалості робочого часу для чоловіків, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, та батьків, що виховують дітей без матері (зокрема в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі).