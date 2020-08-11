В Украине за минувшие сутки подтвердили 1158 новых случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружили: во Львовской области (161), Одесской области (134), Харьковской области (129), Киеве (123), Ивано-Франковской области (114), Ровенской области (95) и Черновицкой области (90).

Новых случаев не обнаружено лишь в Днепропетровской области.

За сутки скончались 29 человек. В то же время 575 пациентов выздоровели.

С начала эпидемии в нашей стране было подтверждено 83 тысячи 115 случаев коронавируса (из них 1951 летальный, 44 тыс. 934 пациента выздоровели).

Как сообщил на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было проведено 32 тыс. 412 тестирований на коронавирус (из них 16 тыс. 127 – методом ПЦР).

По данным МОЗ, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 3002 случая;

• Волынская область – 4375 случаев;

• Днепропетровская область – 1571 случай;

• Донецкая область – 982 случая;

• Житомирская область – 2178 случаев;

• Закарпатская область – 5875 случаев;

• Запорожская область – 959 случаев;

• Ивано-Франковская область – 5911 случаев;

• Кировоградская область – 725 случаев;

• г. Киев – 9687 случаев;

• Киевская область – 4239 случаев;

• Львовская область – 11 142 случая;

• Луганская область – 157 случаев;

• Николаевская область – 729 случаев;

• Одесская область – 4364 случая;

• Полтавская область – 503 случая;

• Ровенская область – 7018 случаев;

• Сумская область – 702 случая;

• Тернопольская область – 3375 случаев;

• Харьковская область – 5030 случаев;

• Херсонская область – 271 случай;

• Хмельницкая область – 1376 случаев;

• Черновицкая область – 6867 случаев;

• Черкасская область – 1039 случаев;

• Черниговская область – 1038 случаев.

По состоянию на утро 11 августа поступило 1537 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 138 695 сообщений о подозрении на COVID-19.