По состоянию на утро среды, 16 сентября, в Украине подтверждено 2958 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Тернопольской области (380), Киеве (356), Одесской области (284), Харьковской области (272), Львовской области (187), Ивано-Франковской области (167), Киевской области (128), Днепропетровской области (109), Черновицкой области (99).

За сутки скончались еще 76 человек. Это наибольшее количество летальных случаев с начала вспышки в Украине (в последний раз рекордное количество смертей фиксировалось по состоянию на 12 сентября – 72).

В общей сложности в Украине от осложнений COVID-19 умерли 3340 человек.

При этом выздоровели за сутки 1514 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 72 324 пациента.

В общей сложности в Украине зафиксировано 162 660 случаев заражения COVID-19.

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было проведено 51 тыс. 590 тестирований на коронавирус (из них 27 794 исследования – методом ПЦР).

Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 4976 случаев;

• Волынская область – 6504 случая;

• Днепропетровская область – 3539 случаев;

• Донецкая область – 2180 случаев;

• Житомирская область – 4543 случая;

• Закарпатская область – 8829 случаев;

• Запорожская область – 2591 случай;

• Ивано-Франковская область – 11 677 случаев;

• Кировоградская область – 934 случая;

• г. Киев – 18 070 случаев;

• Киевская область – 7207 случаев;

• Львовская область – 17 430 случаев;

• Луганская область – 653 случая;

• Николаевская область – 2171 случай;

• Одесская область – 10 277 случаев;

• Полтавская область – 1307 случаев;

• Ровенская область – 10 707 случаев;

• Сумская область – 2640 случаев;

• Тернопольская область – 10 004 случая;

• Харьковская область – 13 432 случая;

• Херсонская область – 702 случая;

• Хмельницкая область – 4133 случая;

• Черновицкая область – 12493 случаи;

• Черкасская область – 2739 случаев;

• Черниговская область – 2922 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 16 сентября поступило 3036 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 226 294 сообщения о подозрении на COVID-19.