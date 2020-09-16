Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.
Наибольшее количество новых случаев выявили: в Тернопольской области (380), Киеве (356), Одесской области (284), Харьковской области (272), Львовской области (187), Ивано-Франковской области (167), Киевской области (128), Днепропетровской области (109), Черновицкой области (99).
За сутки скончались еще 76 человек. Это наибольшее количество летальных случаев с начала вспышки в Украине (в последний раз рекордное количество смертей фиксировалось по состоянию на 12 сентября – 72).
В общей сложности в Украине от осложнений COVID-19 умерли 3340 человек.
При этом выздоровели за сутки 1514 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 72 324 пациента.
В общей сложности в Украине зафиксировано 162 660 случаев заражения COVID-19.
ОБНОВЛЕНО:
Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было проведено 51 тыс. 590 тестирований на коронавирус (из них 27 794 исследования – методом ПЦР).
Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 4976 случаев;
• Волынская область – 6504 случая;
• Днепропетровская область – 3539 случаев;
• Донецкая область – 2180 случаев;
• Житомирская область – 4543 случая;
• Закарпатская область – 8829 случаев;
• Запорожская область – 2591 случай;
• Ивано-Франковская область – 11 677 случаев;
• Кировоградская область – 934 случая;
• г. Киев – 18 070 случаев;
• Киевская область – 7207 случаев;
• Львовская область – 17 430 случаев;
• Луганская область – 653 случая;
• Николаевская область – 2171 случай;
• Одесская область – 10 277 случаев;
• Полтавская область – 1307 случаев;
• Ровенская область – 10 707 случаев;
• Сумская область – 2640 случаев;
• Тернопольская область – 10 004 случая;
• Харьковская область – 13 432 случая;
• Херсонская область – 702 случая;
• Хмельницкая область – 4133 случая;
• Черновицкая область – 12493 случаи;
• Черкасская область – 2739 случаев;
• Черниговская область – 2922 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 16 сентября поступило 3036 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 226 294 сообщения о подозрении на COVID-19.
- 14 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование, которое согласовали на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- Ранее Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
- Кроме того, Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.