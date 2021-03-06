В Украине за сутки обнаружили более 9 тыс. новых случаев коронавируса

За сутки, 5 марта, в Украине зафиксировали 9 144 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 563 ребенка и 299 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3 309 человек;

летальных случаев – 156;

выздоровели – 3 351 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 81 333 (в том числе методом ПЦР – 38 972, методом ИФА – 15 627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 734).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 394 061 человек;

выздоровели – 1 194 373 лица;

летальных исходов – 26 919;

проведения ПЦР-тестов – 7 101 358.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев. зарегистрирована в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 682 случая;

Винницкая область – 714 случаев;

Волынская область – 195 случаев;

Днепропетровская область – 488 случаев;

Донецкая область – 193 случая;

Житомирская область – 749 случаев;

Закарпатская область – 665 случаев;

Запорожская область – 188 случаев;

Ивано-Франковская область – 676 случаев;

Киевская область – 595 случаев;

Кировоградская область – 47 случаев;

Луганская область – 35 случаев;

Львовская область – 531 случай;

Николаевская область – 337 случаев;

Одесская область – 375 случаев;

Полтавская область – 112 случаев;

Ровенская область – 198 случаев;

Сумская область – 194 случая;

Тернопольская область – 357 случаев;

Харьковская область – 522 случая;

Херсонская область – 62 случая;

Хмельницкая область – 376 случаев;

Черкасская область – 143 случая;

Черновицкая область – 522 случая;

Черниговская область – 188 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.