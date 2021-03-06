Covid-19 Украина

обновлено 07.03.2021 в 04:02

Всего:

1394061 (+0)

Болеют:

172769 (+0)

Выздоровели:

1194373 (+0)

Умерло:

26919 (+0)

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В Украине за сутки обнаружили более 9 тыс. новых случаев коронавируса

За сутки, 5 марта, в Украине зафиксировали 9 144 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 563 ребенка и 299 медработников.

Суббота, 6 марта 2021, 08:27

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 3 309 человек;
  • летальных случаев – 156;
  • выздоровели – 3 351 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 81 333 (в том числе методом ПЦР – 38 972, методом ИФА – 15 627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 734).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1 394 061 человек;
  • выздоровели – 1 194 373 лица;
  • летальных исходов – 26 919;
  • проведения ПЦР-тестов – 7 101 358.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев. зарегистрирована в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 682 случая;
  • Винницкая область – 714 случаев;
  • Волынская область – 195 случаев;
  • Днепропетровская область – 488 случаев;
  • Донецкая область – 193 случая;
  • Житомирская область – 749 случаев;
  • Закарпатская область – 665 случаев;
  • Запорожская область – 188 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 676 случаев;
  • Киевская область – 595 случаев;
  • Кировоградская область – 47 случаев;
  • Луганская область – 35 случаев;
  • Львовская область – 531 случай;
  • Николаевская область – 337 случаев;
  • Одесская область – 375 случаев;
  • Полтавская область – 112 случаев;
  • Ровенская область – 198 случаев;
  • Сумская область – 194 случая;
  • Тернопольская область – 357 случаев;
  • Харьковская область – 522 случая;
  • Херсонская область – 62 случая;
  • Хмельницкая область – 376 случаев;
  • Черкасская область – 143 случая;
  • Черновицкая область – 522 случая;
  • Черниговская область – 188 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Теги: Коронавирус, Максим Степанов, МОЗ, одужали, померли, статистика

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