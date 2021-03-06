В Украине за сутки обнаружили более 9 тыс. новых случаев коронавируса

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3 309 человек;
- летальных случаев – 156;
- выздоровели – 3 351 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 81 333 (в том числе методом ПЦР – 38 972, методом ИФА – 15 627, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 734).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 394 061 человек;
- выздоровели – 1 194 373 лица;
- летальных исходов – 26 919;
- проведения ПЦР-тестов – 7 101 358.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев. зарегистрирована в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 682 случая;
- Винницкая область – 714 случаев;
- Волынская область – 195 случаев;
- Днепропетровская область – 488 случаев;
- Донецкая область – 193 случая;
- Житомирская область – 749 случаев;
- Закарпатская область – 665 случаев;
- Запорожская область – 188 случаев;
- Ивано-Франковская область – 676 случаев;
- Киевская область – 595 случаев;
- Кировоградская область – 47 случаев;
- Луганская область – 35 случаев;
- Львовская область – 531 случай;
- Николаевская область – 337 случаев;
- Одесская область – 375 случаев;
- Полтавская область – 112 случаев;
- Ровенская область – 198 случаев;
- Сумская область – 194 случая;
- Тернопольская область – 357 случаев;
- Харьковская область – 522 случая;
- Херсонская область – 62 случая;
- Хмельницкая область – 376 случаев;
- Черкасская область – 143 случая;
- Черновицкая область – 522 случая;
- Черниговская область – 188 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Со среды, 24 февраля, в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В Украине снова действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- Почти вся страна сейчас находится в “оранжевой” зоне. 3 региона (Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области) уже находятся в “красной”. Там действуют те же ограничения, действовавшие во время карантина в январе.
- Железнодорожное сообщение с регионами “красной” зоны ограничено. “Укрзализныця” с 7 по 12 марта приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областей. Из Ивано-Франковской с 7 марта можно будет выехать ограниченным количеством поездов, ранее “Укрзализныця” обнародовала перечень.