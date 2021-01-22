Ужесточенный карантин ("локдаун"), введенный в Украине с 8 по 24 января, подходит к концу. Власти уже заявили, что продлевать его не планируют.

#Буквы рассказывают, что ждет украинцев с 25 января и какие ограничения будут действовать.

Возвращение к “оранжевой” зоне

Как неоднократно заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, Правительство не намерено продлевать усиленный карантин после 24 января.

По его словам, с 25 января Украина, “вероятно, перейдет в “оранжевую” зону, которая действовала до введения усиленного карантина”.

Соответствующую информацию опубликовала на прошлой неделе пресс-служба КМУ.

В начале этой недели было обнародовано интервью главы Кабмина агентству “Интерфакс-Украина”, в котором он вновь повторил тезис об “оранжевой” зоне. Шмыгаль также объявил о намерении продлить “адаптивный карантин” до конца марта 2021 года.

В данный момент карантин в Украине действует до 28 февраля (согласно постановлению КМУ № 1236 от 9 декабря).

“Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала, Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос”, – сообщил Шмыгаль в интервью.

Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов также заявлял, что после январского “локдауна” в МОЗ хотят вернуться к “адаптивному карантину”, “когда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, мы определяем тот или иной уровень ограничений”.

“Адаптивный карантин” в Украине был введен с 22 мая 2020 года. Задумка властей состояла в том, что те или иные ограничения вводятся в зависимости от ситуации с коронавирусом COVID-19.

Изначально ограничения были едины для всей страны (были разработаны этапы для смягчения карантина, в зависимости от ситуации с COVID-19 в том или ином регионе).

Однако с 1 августа прошлого года правила “адаптивного карантина” были видоизменены: Украину разделили на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” или “красную” зоны (в зависимости от эпидемической ситуации), для каждой из которых ввели свои ограничения.

В ноябре разделение на зоны отменили, и на территории всей страны начали действовать ограничения “оранжевой” зоны карантина.

С 19 декабря эти ограничения ужесточили.

Какие ограничения будут действовать после 25 января

Поскольку, согласно анонсу властей, Украина вернется к “оранжевой” зоне карантина, будут действовать следующие ограничения:

• Запрещено пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой защитной маски или респиратора, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.

• Запрещено самовольно покидать места изоляции или обсервации.

• Запрещено проведение массовых культурных (в т. ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек, если между ними нет дистанции в 1,5 м. Исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимые для обеспечения работы органов власти.

• Запрещена работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала.

• Запрещены перевозки в пассажирском транспорте пассажиров больше, чем количество сидячих мест (кроме метро).

• Запрещается проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

• Запрещено размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лица за одним столом. Расстояние между столами должно быть 2 метра и более.

• Запрещена работа субъектов хозяйствования, в которых не нанесена маркировка дистанции между клиентами в 1,5 метра, а на посетителях и сотрудниках нет правильно надетых средств индивидуальной защиты.

• Запрещено пересечение границы иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).

• Запрещена деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений).

• Запрещено посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

• Запрещено проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, лечения онкобольных, высокоспециализированной (третичной) медпомощи и другой неотложной медпомощи).

• Работа спортивных залов и фитнес-центров разрешена, если в них находится не более одного человека на 20 квадратных метров.

• Посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев запрещено.

• Запрещено пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями).

• Запрещено посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и т. д.).

С 19 декабря к этому списку добавились еще ряд ограничений:

• запрещено проведение спектаклей, праздников, концертов в учебных заведениях с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

• под запретом проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

• в музеях, на выставках, в галереях и т.д. могут находиться не более 1 человека на 10 кв.м;

• прием посетителей заведениями общественного питания не осуществляется с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос); проведение расчетных операций прекращается после 22:00.

• религиозные мероприятия разрешены, но должны проходить в помещении при условии присутствия не более одного человека на 5 кв. м., на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Именно эти меры действовали до введения январского “локдауна”.

Что будет разрешено с 25 января

С 25 января будет снят ряд ограничений, которые действуют во время “локдауна”:

• Заведения общественного питания смогут работать, но с соблюдением вышеуказанных эпидемиологических требований.

• Будет разрешена работа непродовольственных магазинов, рынков, ТРЦ.

• Возобновится учебный процесс.

• Будет возобновлена работа кинотеатров и заведений культуры при условии заполняемости зала на 50%.

• Возобновится работа спортивных залов и фитнес-центров (если в них находится не более одного человека на 20 квадратных метров), бассейнов.

Как будут работать учреждения образования?

Согласно сообщению профильного министерства, обучение в учреждениях образования должно возобновиться.

Как отмечал глава МОН Сергей Шкарлет, ученики младших классов вернутся к полноформатному обучению; а ученики старших классов могут вернуться “к смешанной форме, при условии благоприятной санитарно-эпидемической ситуации”.

Кроме того, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования смогут продолжить обучение в смешанном или очном формате.

При этом будет запрещено:

• посещать учебные заведения группами более 20 человек (это не касается учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования);

• посещать учебные заведения в случае, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом, зараженным COVID-19, находится более 50% учащихся и персонала;

• проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

А что с транспортом?

Транспорт в Украине на период с 8 по 24 января не останавливали.

Городские, междугородние и межобластные перевозки осуществляются в обычном режиме. Это сделано для того, чтобы люди могли добираться на работу.

Также не останавливали междугороднее и международное авиа- и железнодорожное сообщение.

Маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога перевозят пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Метро перевозит пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.

Таким образом, общественный транспорт продолжит работать. Карантинными ограничениями в транспорте остаются: масочный режим и заполненность согласно количеству мест для сидения. Метро и дальше будет работать.

Отношение украинцев к январскому “локдауну”

Согласно недавнему опросу Социологической группы “Рейтинг”, более половины украинцев не считают январский “локдаун” эффективным.

Так, введение “локдауна” сейчас поддерживают 51% респондентов. Как отмечают социологи, поддержка этой инициативы среди населения снизилась (в декабре локдаун поддерживали 56% респондентов).

При этом 55% опрошенных выразили мнение, что введение локдауна не уменьшит распространение коронавируса в Украине.

Согласно этому же опросу, более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной.