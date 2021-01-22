По состоянию на 22 января в Украине зафиксировано более 5,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом за сутки выздоровело в 2,5 раза больше человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 5 348 человек: из них 164 ребенка и 225 медиков.

В больницы госпитализировали еще 1 900 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

В течение суток скончались 163 пациента. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 21 662 человека. Выздоровели за сутки 14 239 пациентов. За все время коронавирус преодолели 928 969 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 182 969 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 43 593 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР – 23 410, методом ИФА – 20 183).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 057 тыс. 828 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 507 случаев за сутки; всего выявлено 125 342 случая – 2260 человека скончались, 55 000 выздоровели;

• Винницкая область – 162 случая за сутки; всего обнаружено 25 599 случаев – 473 человека скончались, 21 137 выздоровели;

• Волынская область – 135 случаев за сутки; за все время подтверждено 35 856 случаев – 563 пациента скончались, 33 223 выздоровели;

• Днепропетровская область – 414 случаев за сутки; всего подтверждено 65 624 случая – 1722 пациента скончались, 53 872 выздоровели;

• Донецкая область – 266 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 42 745 случаев – 794 человека скончались, 36 954 выздоровели;

• Житомирская область – 152 случая за сутки; за все время подтверждено 43 186 случаев – 720 человек скончались, 39 339 выздоровели;

• Закарпатская область – 142 случая за сутки; всего зафиксировано 30 302 случая – 700 человек скончались, 26 938 выздоровели;

• Запорожская область – 350 случаев за сутки; всего выявлено 63 623 случая – 772 пациента скончались, 44 340 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 226 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 46 039 случаев – 892 пациента скончались, 41 262 выздоровели;

• Киевская область – 313 случаев за сутки; всего обнаружено 67 262 случая – 1092 пациента скончались, 50 048 выздоровели;

• Кировоградская область – 28 случаев за сутки; всего зафиксировано 9513 случаев – 307 человек скончались, 6004 выздоровели;

• Луганская область – 67 случаев за сутки; за все время подтверждено 13 373 случая – 376 человек скончались, 10 592 выздоровели;

• Львовская область – 370 случаев за сутки; всего выявлено 68 594 случая – 2010 человек скончались, 57 120 выздоровели;

• Николаевская область – 275 случаев за сутки; с начала эпидемии обнаружено 37 452 случая – 628 человек скончались, 20 073 выздоровели;

• Одесская область – 287 случаев за сутки; за все время зафиксировано 79 743 случая – 1278 человек скончались, 67 084 выздоровели;

• Полтавская область – 192 случая за сутки; за время эпидемии диагностировано 41 980 случаев – 854 человека скончались, 35 829 выздоровели;

• Ровенская область – 160 случаев за сутки; всего обнаружено 44 729 случаев – 551 пациент скончался, 41 553 выздоровели;

• Сумская область – 123 случая за сутки; всего выявлено 44 932 случая – 600 человек скончались, 40 759 выздоровели;

• Тернопольская область – 113 случаев за сутки; за все время обнаружено 36 645 случаев – 507 человек скончались, 33 421 выздоровел;

• Харьковская область – 300 случаев за сутки; всего зафиксировано 75 970 случаев – 1304 человека скончались, 64 553 выздоровели;

• Херсонская область – 81 случай за сутки; за время эпидемии подтверждено 20 057 случаев – 544 человека скончались, 15 576 выздоровели;

• Хмельницкая область – 134 случая за сутки; всего выявлено 42 935 случаев – 759 человек скончались, 39 016 выздоровели;

• Черкасская область – 195 случаев за сутки; всего подтверждено 44 687 случаев – 516 человек скончались, 37 396 выздоровели;

• Черновицкая область – 217 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 43 800 случаев – 845 человек скончались, 35 625 выздоровели;

• Черниговская область – 139 случаев за сутки; за все время выявлено 32 981 случай – 595 пациентов скончались, 22 255 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.