Об этом сообщается в официальном издании “Голос України”.
Нардепы приняли законопроект во втором чтении и в целом 14 июля. Перед этим они неделю рассматривали сотни правок к нему.
Законопроектом вводится перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые будут разрешены в Украине, а именно:
- организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино;
- организация и проведение азартных игр в казино в сети Интернет;
- организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети Интернет;
- организация и проведение игр в залах игровых автоматов;
- организация и проведение азартных игр в покер в сети Интернет.
Документ разрешается онлайн-покер. Однако покер на деньги (не турнир) можно будет проводить только в казино. Спортивный покер (турнирный покер) – спортивная игра, поэтому порядок проведения турниров определяет профильное министерство.
Законом увеличивается минимальный возраст игрока – с 18 до 21 года, а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации.
Кроме того, организаторами и участниками азартных игр не могут быть представители государства-оккупанта.
Запрещаются видеолотерейни терминалы и любые другие устройства визуализации, то есть автоматы, которые позволяют делать ставки на исход видеоигр и работают по принципу генератора случайных чисел.
Стоит отметить, что не все пункты этого закона начали действовать.
- 11 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.
- Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) ранее заявило, что законопроект о легализации игорного бизнеса несет “многочисленные коррупционных рисков” и может привести к значительным убыткам государства.
- Более 60% украинцев не поддерживают решение Верховной Рады Украины о легализации игорного бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 16-17 июля 2020 года.