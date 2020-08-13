В Украине начал действовать закон о легализации игорного бизнеса.

Об этом сообщается в официальном издании “Голос України”.

Нардепы приняли законопроект во втором чтении и в целом 14 июля. Перед этим они неделю рассматривали сотни правок к нему.

Законопроектом вводится перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые будут разрешены в Украине, а именно:

организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино;

организация и проведение азартных игр в казино в сети Интернет;

организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети Интернет;

организация и проведение игр в залах игровых автоматов;

организация и проведение азартных игр в покер в сети Интернет.

Документ разрешается онлайн-покер. Однако покер на деньги (не турнир) можно будет проводить только в казино. Спортивный покер (турнирный покер) – спортивная игра, поэтому порядок проведения турниров определяет профильное министерство.

Законом увеличивается минимальный возраст игрока – с 18 до 21 года, а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации.

Кроме того, организаторами и участниками азартных игр не могут быть представители государства-оккупанта.

Запрещаются видеолотерейни терминалы и любые другие устройства визуализации, то есть автоматы, которые позволяют делать ставки на исход видеоигр и работают по принципу генератора случайных чисел.

Стоит отметить, что не все пункты этого закона начали действовать.