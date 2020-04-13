Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

“На 07.00 13 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 19 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них – 1 человек выздоровел и 1 летальный. На изоляции (в том числе самоизоляции) – 214 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 25 человек”, – сказано в сообщении.

При этом в командовании отмечают, что вечером 12 апреля был подтвержден случай коронавируса у работника ВСУ, который еще с 8 апреля госпитализирован во Львовской областной инфекционной больнице. Его состояние здоровья тяжелое.

При этом в Медицинских силах сообщают, что чаще всего коронавирусная инфекция распространяется при встречах военнослужащих с близкими людьми (родственниками или друзьями), которые не входят в круг лиц, с которым военные общаются ежедневно.