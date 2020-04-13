Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.
“На 07.00 13 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 19 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них – 1 человек выздоровел и 1 летальный. На изоляции (в том числе самоизоляции) – 214 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 25 человек”, – сказано в сообщении.
При этом в командовании отмечают, что вечером 12 апреля был подтвержден случай коронавируса у работника ВСУ, который еще с 8 апреля госпитализирован во Львовской областной инфекционной больнице. Его состояние здоровья тяжелое.
При этом в Медицинских силах сообщают, что чаще всего коронавирусная инфекция распространяется при встречах военнослужащих с близкими людьми (родственниками или друзьями), которые не входят в круг лиц, с которым военные общаются ежедневно.
- Ранее Виктор Ляшко сообщал, что в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост заболеваемости коронавирусом COVID-19. По его словам, если бы наша страна не приняла более жесткие карантинные меры, пик заболевания в Украине пришелся бы на 14-15 апреля.
- По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.