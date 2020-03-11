Информацию об этом можно увидеть на официальном сайте международного аэропорта “Борисполь”.
В частности, в расписании прилетов на сегодня, 11 марта 2020 года, можно увидеть два прибытия пассажирских самолетов из Милана.
При этом следует отметить, что именно в северной части Италии (Милан является столицей северного региона Ломбардия) наблюдается эпицентр китайского коронавируса в Европе.
Также два пассажирских самолета прибудут сегодня в аэропорт “Борисполь” из Рима.
В расписании авиасообщения на завтра, 12 марта 2020 года, также присутствуют прибывающие рейсы в Украину из итальянских городов.
В свою очередь заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге рассказал, что Италия не закрыла страну на въезд и выезд.
“У нас нет авиационного сообщения с Китаем, с Ираком. Но с Италией у нас сейчас есть авиационное сообщение. Если не закрыты границы Италии, то закрыв авиационное сообщение, мы решим вопрос попадания в Украину? Нет, они будут доезжать через другие границы, через Польшу, через другие пути”, – сказал он.
- Ранее сообщалось, что ирландский лоукостер Ryanair приостанавливает все авиасообщение с Италией из-за распространения китайского коронавируса.
- Лоукостер Wizz Air отменяет рейсы в Италию и Израиль из-за карантинных мер, принятых в этих странах в связи с распространением китайского коронавируса.
- 8 марта сообщалось, что в Италии на карантин закрыли северные регионы, а это более 16 млн жителей страны.