В Украину продолжаются пассажирские авиарейсы из Италии, где наблюдаются наибольшие масштабы распространения китайского атипичного коронавируса в Европе.

Информацию об этом можно увидеть на официальном сайте международного аэропорта “Борисполь”.

В частности, в расписании прилетов на сегодня, 11 марта 2020 года, можно увидеть два прибытия пассажирских самолетов из Милана.

При этом следует отметить, что именно в северной части Италии (Милан является столицей северного региона Ломбардия) наблюдается эпицентр китайского коронавируса в Европе.

Также два пассажирских самолета прибудут сегодня в аэропорт “Борисполь” из Рима.

В расписании авиасообщения на завтра, 12 марта 2020 года, также присутствуют прибывающие рейсы в Украину из итальянских городов.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге рассказал, что Италия не закрыла страну на въезд и выезд.

“У нас нет авиационного сообщения с Китаем, с Ираком. Но с Италией у нас сейчас есть авиационное сообщение. Если не закрыты границы Италии, то закрыв авиационное сообщение, мы решим вопрос попадания в Украину? Нет, они будут доезжать через другие границы, через Польшу, через другие пути”, – сказал он.