В работе приложения-мессенджера Viber сегодня произошел масштабный сбой. Но переустанавливать или удалять приложение не нужно, так как это не решит проблему.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Rakuten Viber в Украине, которое есть в распоряжении #Букв.

“Сегодня днем команда Viber получила несколько запросов от пользователей платформы iOS относительно проблем с работой приложения на смартфоне. Мы провели собственное внутреннее расследование, которое показало, что сбой произошел в работе тысяч программ для iOS, в частности Viber, Pinterest, Tik Tok, во всем мире”, – отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это техническая проблема, которая вскоре будет решена.

“Просим наших пользователей о терпении и понимании сложившейся ситуации. Пожалуйста, не удаляйте и не устанавливайте повторно Viber – это не поможет решить проблему. Viber вернется в ближайшее время. Спасибо за терпение”, – подчеркивается в сообщении.

Согласно данным ресурса DownDetector, проблемы в работе приложения Viber (как и многих других) наблюдались по всему миру. У пользователей не было доступа к Viber, они не могли залогиниться, отправить или получить сообщения.

В данный момент ситуация улучшилась. Как сообщается в Twitter-аккаунте Viber, “проблема на iOS/iPhone, кажется, была решена, и большинство приложений, включая Viber, работают снова”.