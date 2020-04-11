По состоянию на 11 апреля в Вооруженных силах Украины подтвердили еще 7 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства обороны Украины.

“11 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано еще 7 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, – сказано в сообщении.

Так, заболевание подтверждено у 2 военнослужащих одной из воинских частей Хмельницкого. С 27 марта они находились на самоизоляции после контакта с лицом, у которого был подтвержден COVID-19.

Также коронавирус обнаружен у 3-х военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя. Они находились на самоизоляции с 9 апреля после контакта с больным военнослужащим.

Кроме того, заболел военнослужащий из Киевского гарнизона, который с 6 апреля находился на самоизоляции после контакта с инфицированным.

Сегодня поступили результаты их ПЦР-тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Сейчас состояние здоровья указанных военнослужащих удовлетворительное. Они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Еще 1 военнослужащий Киевского гарнизона с 3 апреля находится в Национальном военно-медицинском клиническом центре “Главный военный клинический госпиталь” с предварительным диагнозом “пневмония”. Сегодня поступили результаты его ПЦР-тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Состояние здоровья воина удовлетворительное. Он получает симптоматическое лечение.

Военные, которые контактировали с заболевшими, отправлены на самоизоляцию.

Стоит отметить, что в ВСУ есть и первый случай выздоровления от коронавируса, о чем проинформировали в Командовании Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Выздоровела работник ВСУ, военный врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой заболевание было диагностировано 2 апреля. Два последних лабораторных исследования методом ПЦР дали отрицательный результат.

10 апреля врача выписали из Хмельницкой инфекционной больницы. На протяжении двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача.

Накануне сообщалось, что количество украинских военных, заболевших коронавирусом COVID-19, увеличилось до 10. С сегодняшними данными количество заболевших возросло до 17.