Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook.

В частности, сегодня, 10 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировали еще 3 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Отмечается, что у военнослужащего Винницкого гарнизона, который после ухудшения состояния здоровья был 9 апреля госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона с предварительным диагнозом “пневмония”, после соответствующего обследования и проведения ПЦР тестирования, подтвердили COVID-19. Этот военнослужащий с 3 апреля находился на амбулаторном лечении под наблюдением медицинской службы. Проведенные экспресс-тесты дважды давали отрицательный результат. Сейчас пациент получает симптоматическое лечение, его здоровья удовлетворительное.

Также заболевание острой респираторной болезни COVID-19 подтвердили у 2 военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя. С 9 апреля они находились на самоизоляции после контакта с военнослужащим, у которого ранее также был подтвержден COVID-19. Сегодня поступили результаты их ПЦР тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное. Они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

В командовании добавили, что военные, которые контактировали с ними, отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРВИ у них будут взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Напомним, 7 апреля в ВСУ зафиксировали первую смерть от COVID-19.