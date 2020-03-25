Об этом сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Виталий Туринок в Facebook.
“В Запорожской области лабораторно подтверждено 5 случаев COVID-19. Четверо находятся в областной инфекционной больнице, один пациент Мелитополя находится на самоизоляции. Все под наблюдением медиков”, – говорится в сообщении.
Председатель ОГА также отметил, что область была готова к этой ситуации.
Ранее сообщалось, что в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.
- В Винницкой области подтвержден первый случай заражения COVID-19.
- Также три новых случая COVID-19 зарегистрировано в Киеве.
- По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19.