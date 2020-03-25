В Запорожской области подтвердили пять случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Виталий Туринок в Facebook.

“В Запорожской области лабораторно подтверждено 5 случаев COVID-19. Четверо находятся в областной инфекционной больнице, один пациент Мелитополя находится на самоизоляции. Все под наблюдением медиков”, – говорится в сообщении.

Председатель ОГА также отметил, что область была готова к этой ситуации.

Ранее сообщалось, что в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.