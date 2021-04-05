Все вакцины AstraZeneca от COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми — люди, которым сделали первую прививку препаратом Covishield могут получить вторую дозу вакцины AstraZeneca-SKBi

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины со ссылкой на рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Отмечается, что вакцину под торговой маркой Covishield, выпускаемую в Индии по лицензии компании AstraZeneca, можно заменить южнокорейским препаратом AstraZeneca-SKBio.

“Людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной на других производственных площадках”, – заявили в ведомстве.

В МОЗ подчеркнули, что эти препараты идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми.

Однако эксперты предупреждают, что вакцины разных типов и созданы различными компаниями не являются взаимозаменяемыми. То есть людей, которые получили первую дозу векторной вакцины Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа, например мРНК-вакциной от Pfizer/Biontech или инактивированной вакциной CoronaVa/Sinovac, так по этим препаратам недостаточно данных о взаимозаменяемости и они могут отличаться по технологиям изготовления .

“МОЗ гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился первой дозой, будет в достаточном количестве и доступной”, – заявили в ведомстве.

Также там напомнили, что министерство увеличило интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель. Соответственно, прививки второй дозой вакцины против COVID-19 должно начаться не раньше чем в середине мая для лиц, которые были привиты в Украине первыми.