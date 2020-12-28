ВАКС не смог избрать меру пресечения Татарову

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что Антикорсуд отложил судебное заседание по избранию меры пресечения заместителю руководителя Офиса президента.

“В понедельник, 28 декабря, в Высший антикоррупционный суд не явились на избрание меры пресечения прокуроры, которые являются процессуальными руководителями в уголовном производстве по подозрению заместителя руководителя Офиса президента в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины”, – говорится в сообщении.

В соответствии со ст. 193 УПК Украины участие прокурора является обязательным при избрании меры пресечения, в связи с чем следователь судья ВАКС постановил отложить судебное заседание на 30 декабря 2020 в 10:00.

На заседании суда присутствовал Татаров со своими адвокатами. Представителей обвинения не было в суде.

Под стенами суда еще до начала заседания собралось несколько десятков человек, они кричали: “Татарова за решетку!”. Среди участников – активист Сергей Стерненко, волонтер Мирослав Гай.