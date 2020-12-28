ВАКС не смог избрать меру пресечения Татарову

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Отмечается, что Антикорсуд отложил судебное заседание по избранию меры пресечения заместителю руководителя Офиса президента.
“В понедельник, 28 декабря, в Высший антикоррупционный суд не явились на избрание меры пресечения прокуроры, которые являются процессуальными руководителями в уголовном производстве по подозрению заместителя руководителя Офиса президента в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины”, – говорится в сообщении.
В соответствии со ст. 193 УПК Украины участие прокурора является обязательным при избрании меры пресечения, в связи с чем следователь судья ВАКС постановил отложить судебное заседание на 30 декабря 2020 в 10:00.
На заседании суда присутствовал Татаров со своими адвокатами. Представителей обвинения не было в суде.
Под стенами суда еще до начала заседания собралось несколько десятков человек, они кричали: “Татарова за решетку!”. Среди участников – активист Сергей Стерненко, волонтер Мирослав Гай.
Что инкриминируют Татарову
О подозрении Олегу Татарову сообщили 18 декабря.
Ему инкриминируют предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
Речь идет о расследовании, в рамках которого руководство Нацгвардии обвинили в сделке по обмену недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале, расположенном на окраине столицы.
НАБУ оценило ущерб от изменения локации квартир в 81 млн гривен.
Ранее НАБУ в рамках этого расследования сообщило о подозрении бывшему командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, директору компании “Укрбуд” Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.
Подозрение получил и бывший нардеп и экс-президент корпорации “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.
Заместителю руководителя ОПУ Татарову инкриминируют то, что он, будучи ранее топ-чиновником “Укрбуда”, “причастен к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта” по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.
- 23 декабря Офис генерального прокурора передал уголовное производство в отношении замглавы Офиса президента Олега Татарова из НАБУ в Службу безопасности Украины. Из-за этого Татарову не смогли сегодня избрать меру пресечения.
- Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров пригрозил наказать “правовыми методами” руководителя НАБУ Артема Сытника.