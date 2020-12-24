Офис генерального прокурора передал уголовное производство в отношении замглавы Офиса президента Олега Татарова из НАБУ в Службу безопасности Украины. Из-за этого Татарову не смогли сегодня избрать меру пресечения.

#Буквы рассказывают, что известно о сложившейся ситуации.

Заявление НАБУ

О передаче производства проинформировали в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

В ведомстве расценивают этот шаг как “беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование НАБУ”.

Производство по Татарову было передано в СБУ 23 декабря заместителем генерального прокурора Алексеем Симоненко.

“Решение принято втайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи: соответствующая отметка в Едином реестре досудебных расследований сделана в 23:42”, – подчеркнули в Бюро.

В НАБУ настаивают, что закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные Бюро, в другие органы досудебного расследования.

“Таким образом Офис генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины… Вместо защиты интересов государства, которое понесло убытки из-за действий подозреваемого, Офис генерального прокурора фактически встал на его личную защиту”, – заявили в ведомстве.

В НАБУ уточнили, что сегодня в 12:30 Высший антикоррупционный суд Украины должен был избрать Татарову меру пресечения. Следствие ходатайствовало о содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн. “Чтобы исключить избрание меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт к сведению прокуроров САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры, – ред.) в 9:00 утра”, – говорится в сообщении НАБУ.

В ведомстве добавили, что еще 1 декабря, накануне сообщения Татарову о подозрении, генпрокурор Ирина Венедиктова “тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства и при отсутствии каких-либо правовых оснований, изменила группу прокуроров”. Этот шаг отсрочил сообщение о подозрении Татарову на 17 дней.

Как сообщало “Слидство.Инфо” со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, ранее Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора передать дело из НАБУ в другой правоохранительный орган. Это решение судьи Сергея Вовка было обжаловано в апелляционной и кассационной инстанциях. Верховный суд 23 декабря отказался рассматривать жалобу на решение Вовка по существу. Тем самым решение Печерского райсуда Киева осталось в силе.

НАБУ же настаивает, что дела Бюро может рассматривать исключительно Высший антикоррупционный суд. Поэтому, Печерский суд таких решений принимать не может.

Стоит отметить, что Офис генпрокурора официальных комментариев по поводу передачи производства от НАБУ в СБУ пока не публиковал.

Позиция Татарова

Сам заместитель главы ОПУ сначала отреагировал на новость о передаче производства в своем Telegram.

“СМИ пишут, что сегодняшнее заседание в Высшем антикоррупционном суде может не состояться из-за изменения подследственности с НАБУ на СБУ, которая произошла в связи с вчерашним решением Верховного суда. Моя позиция неизменна. Я готов к любому открытому и публичному судебному процессу с участием журналистов, потому что уже три недели требую от НАБУ представить обществу хоть одно доказательство моей любой противоправной деятельности”, – написал Татаров.

Впоследствии он вместе с адвокатом пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда.

Перед заседанием ВАКС Татаров вновь заявил журналистам, что уголовное производство в отношении него является “политической местью” со стороны НАБУ, информирует агентство “Интерфакс-Украина”.

Татаров также отметил, что работает на должности замглавы ОПУ, его не увольняли.

“Чтобы не было конфликта интересов, было принято решение, чтобы я не коммуницировал с правоохранительными органами, в частности, с Офисом генпрокурора и НАБУ”, – заявил Татаров, уточняя изменение своих полномочий из-за расследования дела.

Перенесение заседания суда

Стоит отметить, что из-за изменения подследственности производства ВАКС сегодня не смог избрать Татарову меру пресечения.

Суд отложил слушание по ходатайству на 12:30 28 декабря.

Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в СБУ.

По словам присутствующих на заседании прокуроров САП, вечером 23 декабря генпрокурор Ирина Венедиктова покинула группу прокуроров по делу. Уже в 23:40 23 декабря заместитель генпрокурора Алексей Симоненко изменил подследственность производства.

До 28 декабря стороны должны прояснить, есть ли процессуальные полномочия у прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры по этому делу.

Прокуроры сами попросили отложить слушания для выяснения обстоятельств.

Что инкриминируют Татарову

О подозрении Олегу Татарову сообщили 18 декабря.

Ему инкриминируют предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Речь идет о расследовании, в рамках которого руководство Нацгвардии обвинили в сделке по обмену недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале, расположенном на окраине столицы.

НАБУ оценило ущерб от изменения локации квартир в 81 млн гривен.

Ранее НАБУ в рамках этого расследования сообщило о подозрении бывшему командующему Нацгвардией Юрию Аллерову, директору компании “Укрбуд” Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

Подозрение получил и бывший нардеп и экс-президент корпорации “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.

Заместителю руководителя ОПУ Татарову инкриминируют то, что он, будучи ранее топ-чиновником “Укрбуда”, “причастен к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта” по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.