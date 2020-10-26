Об этом сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram.
“Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 523 человека (из них в Минске – 160). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 352 лица”, – сообщает Чемоданова.
В то же время, по данным независимого белорусского правозащитного центра “Вясна”, на данный момент по всей стране задержано 314 человек.
- Накануне в Минске 11-ый марш протеста против режима Александра Лукашенко “Народный ультимутум” закончился разгоном гранатами и резиновыми пулями.
- 13 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила действующей власти Беларуси “народный ультиматум” и призвала выполнить требования.
- Также она призвала белорусов к всеобщей забастовке с 26 октября и пообещала помочь в случае потери работы.
- В ночь с 25 на 26 октября в Беларуси истек срок “народного ультиматума” лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской – она потребовала от Александра Лукашенко покинуть пост и освободить всех политзаключенных. Поскольку еетребования власти не рассмотрели, рабочие и студенты вышли на протесты утром 26 октября.