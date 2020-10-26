В Беларуси в воскресенье, 25 октября, на акциях протеста под общим названием "Народный ультиматум" задержали более 500 человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram.

“Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 523 человека (из них в Минске – 160). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 352 лица”, – сообщает Чемоданова.

В то же время, по данным независимого белорусского правозащитного центра “Вясна”, на данный момент по всей стране задержано 314 человек.